ICARDİ'NİN GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak.

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Takımla toplamda 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

Arjantinli santrfor, finalde Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunan Mauro Icardi, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği 6 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.