        Adana haberleri: İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için | SON DAKİKA HABERİ

        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...

        Adana'da, tartıştığı 19 yaşındaki Enes Doğan'ı bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Resul Tayyar Öney, polisin takibi ile yakalandı. Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 11:50 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:24
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Adana'da olay, 8 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. Enes Doğan (19), sokakta buluştuğu Resul Tayyar Öney (20) ile tartıştı.

        KARNINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Öney, cebinden çıkardığı bıçakla Doğan'ı karın ve göğsünden yaraladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Doğan'ı yerde hareketsiz yatarken bulan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Enes Doğan'ın cenazesi, toprağa verildi.

        "KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM"

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; şüpheli Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan Resul Tayyar Öney, takip sonucu yakalandı.

        Emniyete götürülen Öney, ifadesinde, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

