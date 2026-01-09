Habertürk
        Rusya Savunma Bakanlığı: Oreşnik ile cevap verdik

        Rusya Savunma Bakanlığı: Oreşnik ile cevap verdik

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıda Oreşnik balistik füzesini kullandığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik gerçekleşen saldırıya bir yanıt olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 18:26 Güncelleme: 09.01.2026 - 18:32
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık'ta Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

        Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.

        Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da saldırı girişimi konusunda Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktararak, "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net şekilde ifade edilmiştir." demişti.

        Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde kullanılan Ukrayna insansız hava aracına dair elde edilen teknik bulguların ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

        KALLAS'TAN YANIT

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya orta menzilli "Oreşnik" balistik füzesiyle yaptığı saldırının, "Avrupa ile ABD'ye uyarı" niteliğinde olduğunu bildirdi.

        Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Putin barış istemiyor, Rusya'nın diplomasiye cevabı daha fazla füze ve yıkım. Rusya'nın tekrarlayan büyük hava saldırıları şeklindeki bu ölümcül döngü, Ukrayna'ya yardım edene kadar kendini tekrar edecek." ifadelerini kullandı.

        Rusya'nın Oreşnik füzesini kullanmasının savaşın açık bir tırmanışı olduğunun altını çizen Kallas, aynı zamanda "Avrupa ile ABD'ye uyarı" teşkil ettiğini belirtti.

        Kallas, "AB ülkeleri hava savunma stoklarını daha derinlemesine incelemeli ve hemen teslim etmelidir." tavsiyesinde bulunarak, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların hazırlanması gerektiğini de kaydetti.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

        Fırtına TIR'ı devirdi

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ve tırlar fırtına nedeniyle devrildi

