        Anasayfa Video 9 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 09 Ocak 2026 - 17:03 Güncelleme: 09 Ocak 2026 - 17:11

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * En düşük emekli aylığı, yüzde 18,48 zam yapılarak 20 bin lira oldu

        * Suriye ordusundan Halep'te terör örgütü YPG/SDG'ye nokta operasyon

        * Meteoroloji'den Marmara için cumartesi fırtına uyarısı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında

        * Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi

        * Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' şarkısının sözlerinde 'müstehcenlik' suçunu işlediği gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı. Matiz'in, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, 27 Mart'a ertelendi

        * Türkiye Diyanet Vakfı, yardıma ihtiyacı olan nişanlı çiftlere çeyiz yardımında bulunacak. Başvurular 13-31 Mart tarihlerinde alınacak

