Keyfi aidata son geliyor

TBMM’ye sunulan “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile milyonlarca site sakini ve apartman sakinini ilgilendiren aidat düzenlemesinde köklü değişikliğe gidiliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte site yönetimlerinin keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeye göre, site yöneticileri yalnızca işletme projesi kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar avans (ek aidat) toplayabilecek. Onaylı bir işletme projesi bulunmaması halinde yöneticinin hazırlayacağı geçici bütçede yapılacak artışlar ise yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Böylece yöneticilerin tek taraflı kararlarla yüksek oranlı aidat zamları yapmasının önüne geçilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte aidat artırma yetkisi fiilen kat malikleri kuruluna devredilmiş olacak. Kararların ortak irade ile alınması zorunlu hale gelirken, özellikle son dönemde artan enflasyon ve işletme giderleri gerekçesiyle yapılan yüksek oranlı aidat zamlarına karşı da önemli bir güvence sağlanmış olacak.

Öte yandan, malik sayısının fazla olduğu büyük sitelerde yönetim planı değişiklikleri de kolaylaştırılıyor. Mevcut uygulamada yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört çoğunluk şartı üçte ikiye düşürülüyor. Bu değişiklikle karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve yönetimsel tıkanıklıkların aşılması amaçlanıyor.