Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.200,95 %0,93
        DOLAR 43,0761 %0,08
        EURO 50,1329 %-0,24
        GRAM ALTIN 6.251,35 %0,91
        FAİZ 37,05 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 110,69 %4,00
        BITCOIN 90.610,00 %0,21
        GBP/TRY 57,7599 %-0,33
        EUR/USD 1,1637 %-0,20
        BRENT 63,34 %2,18
        ÇEYREK ALTIN 10.220,96 %0,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Keyfi aidata son geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Keyfi aidata son geliyor

        TBMM Başkanlığı'na sunulan düzenlemeyle site aidatlarında keyfi artışlara son verilecek. Aidat artışları, "yeniden değerleme oranını" geçemeyecek. Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört oy oranı, karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla üçte ikiye düşürülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keyfi aidata son
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM’ye sunulan “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile milyonlarca site sakini ve apartman sakinini ilgilendiren aidat düzenlemesinde köklü değişikliğe gidiliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte site yönetimlerinin keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Düzenlemeye göre, site yöneticileri yalnızca işletme projesi kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar avans (ek aidat) toplayabilecek. Onaylı bir işletme projesi bulunmaması halinde yöneticinin hazırlayacağı geçici bütçede yapılacak artışlar ise yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Böylece yöneticilerin tek taraflı kararlarla yüksek oranlı aidat zamları yapmasının önüne geçilecek.

        Yeni düzenleme ile birlikte aidat artırma yetkisi fiilen kat malikleri kuruluna devredilmiş olacak. Kararların ortak irade ile alınması zorunlu hale gelirken, özellikle son dönemde artan enflasyon ve işletme giderleri gerekçesiyle yapılan yüksek oranlı aidat zamlarına karşı da önemli bir güvence sağlanmış olacak.

        Öte yandan, malik sayısının fazla olduğu büyük sitelerde yönetim planı değişiklikleri de kolaylaştırılıyor. Mevcut uygulamada yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört çoğunluk şartı üçte ikiye düşürülüyor. Bu değişiklikle karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve yönetimsel tıkanıklıkların aşılması amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

        (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        Denize böyle uçmuş! O anlar kamerada
        Denize böyle uçmuş! O anlar kamerada
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        İran'da protestolar sürüyor
        İran'da protestolar sürüyor
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        TDK, 2025 verilerini paylaştı! Bu kelimeler öne çıktı
        TDK, 2025 verilerini paylaştı! Bu kelimeler öne çıktı
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!