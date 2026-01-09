Habertürk
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde, yabani bir hayvan tarafından ısırılan köpekte kuduz saptanması üzerine köy karantinaya alındı. 6 köy ile 2 mahallede daha önlemlerin artırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 09.01.2026 - 13:43
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Bitlis'te olay Adilcevaz ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde yaşandı. Yabani bir hayvan tarafından ısırılan bir köpekten alınan numunede kuduz tespit edildi.

        KÖYDE KARANTİNA BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köyün girişine, 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' tabelası asılıp, karantina uygulaması başlatıldı.

        YAYILMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

        Karantina kapsamında Kömürlü köyüne canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede gerekli önlemler alındı.

        "ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN"

        Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        6 KÖY VE 2 MAHALLEDE DE TEDBİR ALINDI

        Ayrıca önlem amacıyla Kömürlü köyüne yakın bölgelerde bulunan Heybeli, Karaşeyh, Gümüşdöven, Akyazı, Örentaş ve Mollafadıl köyleri ile Aydınlar beldesine bağlı Budaklı ve Gültepe mahallelerinde de canlı hayvan giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirildi.

        Bölgede ekiplerin gözetim ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        HT 360 - 7 Ocak 2026 (Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu, ne olacak?)

        Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu. Suriye'den SDG'ye operasyon açıklaması. Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu, ne olacak? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

