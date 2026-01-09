Habertürk
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip: Bonservisi belli oldu!

        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip: Bonservisi belli oldu!

        Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip çıktı. Katar temsilcisi Al Sadd, golcü oyuncunun şartlarını araştırıyor.

        Giriş: 09.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:42
        1

        Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor.

        2

        Sarı-lacivertlilerde santrfor takviyesinin gerçekleşebilmesi için mevcut forvetlerden biriyle yolların ayrılması gerekiyor.

        3

        Bu doğrultuda, Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

        4

        Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa sıcak baktığı Faslı golcü için Katar temsilcisi Al Sadd’ın devrede olduğu öğrenildi.

        5

        Katar ekibinin, En-Nesyri’nin durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi için şartlarKatar ekibinin, En-Nesyri’nin durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi için şartları araştırdığı belirtiliyor.

        6

        Bonservis pazarlıklarında konuşulan rakamların 25 ila 30 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi.

        7

        Görüşmeleri yürüten Ertan Torunoğulları’nın sürecin gidişatına göre bonservis talebini daha aşağıya çekebilme ihtimali bulunuyor.

        8

        En-Nesyri'nin sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi Haziran 2029’da sona erecek.

