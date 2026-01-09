Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip: Bonservisi belli oldu!
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip çıktı. Katar temsilcisi Al Sadd, golcü oyuncunun şartlarını araştırıyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde santrfor takviyesinin gerçekleşebilmesi için mevcut forvetlerden biriyle yolların ayrılması gerekiyor.
Bu doğrultuda, Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa sıcak baktığı Faslı golcü için Katar temsilcisi Al Sadd’ın devrede olduğu öğrenildi.
Katar ekibinin, En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi için şartları araştırdığı belirtiliyor.
Bonservis pazarlıklarında konuşulan rakamların 25 ila 30 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi.