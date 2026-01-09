Habertürk
        Haberler Dünya İran'da protestolar sürüyor: İnternet kesildi, 34 protestocu hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İran'da protestolar sürüyor: İnternet kesildi, 34 protestocu hayatını kaybetti

        İran'da 1979'da Şah Rıza Pehlevi'yi devirerek iktidara gelen molla rejimine karşı ayaklanmalar hızla yayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin kalbinde bir meşruiyet krizine dönüşen protestolar başkent Tahran'da başladı, İran'ın 31 ilinin tamamına yayıldı. Tahran'da, riyal para biriminin keskin düşüşünden öfkelenen Kapalı Çarşı'daki esnaflarla başlayan protestolara, toplumun her kesiminden vatandaşlar eklendi. Şimdiye kadar protestolarda 34 vatandaş ve 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 2 bin 200 kişi tutuklandı. Ülke çapında internet kesildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:49
        İran'da protestolar sürüyor
        İranlılar, ekonomik krizin molla rejimine karşı kitlesel protestolara dönmesiyle günlerdir sokaklarda. Ülke çapında kitlesel hükümet karşıtı protestoların yayılmasıyla birlikte ülke genelinde internet kesintisine girerken, İranlıların ekonomik kargaşa ve güvenlik önlemlerine yönelik öfkeleri artıyor.

        Yetkililer, Tahran ve diğer büyük şehirlerde protestoların başlamasının hemen ardından internet erişimini ve telefon hatlarını kesti. Ancak kesinti, ikinci haftasına giren protestoların videolarının yayınlanmasını engelleyemedi.

        En az 34 protestocu öldürüldü

        Ayaklanmalar sırasında en az 34 protestocu ve dört güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 2 bin 200 kişinin ise tutuklandığını bildirdi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları STK'sına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 8'i çocuk olmak üzere en az 45.

        REKLAM

        İranlılar, İslam Cumhuriyeti'nin temel ideolojik direklerinin, zorunlu kıyafet kurallarından dış politika tercihlerine kadar, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan 30 yaşın altındakilere hitap etmediğini belirtiyor. Amini protestolarında bir kıvılcım noktası olan başörtüsü, artık seçici bir şekilde uygulanıyor. Birçok İranlı kadın artık kamuya açık yerlerde başörtüsü takmayı açıkça reddediyor ve İslam Cumhuriyeti'ni uzun süredir tanımlayan bir geleneği bozuyor.

        İran devlet medyası, başkent Tahran ve diğer şehirlerin bazı bölgelerinde gece boyunca "dağınık" protestoların çıktığını ve sayıları belirtilmeyen sayıda kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını, kamu ve özel mülkiyetin zarar gördüğünü bildirdi.

        Trump'ın dikkati İran'ın üzerinde

        Bu olaylar üzerine ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin protestocuları öldürmesi halinde İran'a saldırı tehdidini yineledi.

        Trump, radyo sunucusu Hugh Hewitt'e "Onlara, ayaklanmalar sırasında yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde vuracağımızı bildirdim" dedi.

        İran'ın son Şah'ı Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Reza Pehlevi de bir paylaşım yaparak İranlıları sokaklara davet etti ve Trump'ın gözünün İran rejiminin üstünde olduğunu yazdı. ABD ve İsrail'le iyi ilişkileri olan Reza Pehlevi, Trump'ın desteği ve İran'a müdahalesiyle İran'ın Şah'ı olmak istiyor.

