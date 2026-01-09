İran'da protestolar sürüyor: İnternet kesildi, 34 protestocu hayatını kaybetti

İranlılar, ekonomik krizin molla rejimine karşı kitlesel protestolara dönmesiyle günlerdir sokaklarda. Ülke çapında kitlesel hükümet karşıtı protestoların yayılmasıyla birlikte ülke genelinde internet kesintisine girerken, İranlıların ekonomik kargaşa ve güvenlik önlemlerine yönelik öfkeleri artıyor.

Yetkililer, Tahran ve diğer büyük şehirlerde protestoların başlamasının hemen ardından internet erişimini ve telefon hatlarını kesti. Ancak kesinti, ikinci haftasına giren protestoların videolarının yayınlanmasını engelleyemedi.

En az 34 protestocu öldürüldü

Ayaklanmalar sırasında en az 34 protestocu ve dört güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 2 bin 200 kişinin ise tutuklandığını bildirdi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları STK'sına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 8'i çocuk olmak üzere en az 45.

İranlılar, İslam Cumhuriyeti'nin temel ideolojik direklerinin, zorunlu kıyafet kurallarından dış politika tercihlerine kadar, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan 30 yaşın altındakilere hitap etmediğini belirtiyor. Amini protestolarında bir kıvılcım noktası olan başörtüsü, artık seçici bir şekilde uygulanıyor. Birçok İranlı kadın artık kamuya açık yerlerde başörtüsü takmayı açıkça reddediyor ve İslam Cumhuriyeti'ni uzun süredir tanımlayan bir geleneği bozuyor.