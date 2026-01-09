Sarıyer'de motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) iddiaya göre hakimiyetini kaybettiği motosikletle denize düşerek hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Kemal Uğur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 7 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Rumeli Hisarı Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle ilerleyen Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düştü.

REKLAM

Kemal Uğur, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından ağır yaralanan sürücü Kemal Uğur ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Kemal Uğur hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.