        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sarıyer'de hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün denize düştüğü anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün denize düştüğü anlar kamerada

        Sarıyer'de 7 Ocak'ta, motosikletin hakimiyetini kaybederek denize düşen ve hayatını kaybeden Kemal Uğur'un son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Uğur'un denize düştüğünü fark eden ve o sırada balık tutan vatandaşlar ise panikle etrafa koşuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:46
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sarıyer'de motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) iddiaya göre hakimiyetini kaybettiği motosikletle denize düşerek hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Kemal Uğur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 7 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Rumeli Hisarı Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle ilerleyen Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düştü.

        Kemal Uğur, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından ağır yaralanan sürücü Kemal Uğur ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Motosiklet sürücüsü Kemal Uğur hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

        Görüntülerde motosiklet sürücüsü Uğur'un sahilde ilerlediği sırada denize düştüğü anlar görülüyor. Uğur'un denize düştüğünü fark eden ve o sırada balık tutan vatandaşlar ise panikle etrafa koşuyor

