Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Casperlar çetesine yeni operasyon: 117 gözaltı kararı

        Casperlar çetesine yeni operasyon: 117 gözaltı kararı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

        Giriş: 09.01.2026 - 09:06 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Casperlar" suç örgütüne yönelik 21 ilde yapılan operasyonda 117 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

        Casperlar çetesine iddianame düzenlendikten sonra 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        REKLAM

        223 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

        İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon’da 223 farklı adreste arama, el koyma işlemleri yapıldı.

        Şu ana kadar 96 kişi gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Reform programımızı hayata geçireceğiz" dedi. Erdoğan, "Küresel ekonomi yeni bir muharebenin içine sürükleniyor. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşım yapılıyor. Enerji kaynakları, ticaret yollarını elde etmek için ciddi mücadele yaşanacağına benziyor. Batı dünyası tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız" ifadelerini kullandı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?