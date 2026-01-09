Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Casperlar" suç örgütüne yönelik 21 ilde yapılan operasyonda 117 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Casperlar çetesine iddianame düzenlendikten sonra 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

REKLAM

223 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon’da 223 farklı adreste arama, el koyma işlemleri yapıldı.

Şu ana kadar 96 kişi gözaltına alındı.