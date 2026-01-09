Rapor parası, emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine 2026 yılında vereceği geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

SGK iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle düzenlenen raporlarda her gün için, hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda ise üçüncü günden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Halk arasında buna rapor parası deniliyor. SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kadınların doğumdan önceki ve sonraki toplam 16 haftalık raporlu olduğu dönemde de yine geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

REKLAM

Geçici iş göremezlik ödeneği, kişinin prime esas günlük kazancına göre hesaplanıyor. Yatarak tedavide prime esas günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında ödeme yapılıyor. Prime esas günlük kazanç hesabında ise iş kazası ve doğumda 12 aylık dönemdeki son üç aydaki, hastalık veya meslek hastalığında ise son 12 aydaki ortalama ücret dikkate alınıyor.

Kanuna göre, geçici iş göremezlik ödeneğinin alt sınırı, günlük asgari ücrete göre belirleniyor. 2025 yılında rapor kullanmaya başlayan ve halen rapor kullanmakta olanların günlük geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) 2026 yılı için belirlenen günlük asgari ücrete göre hesaplanan tutarın altında olamayacak. Bu kişilerin günlük iş göremezlik ödeneği 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yeni tutarlar üzerinden ödenecek.

Örneğin, asgari ücretle çalışan bir kadın doğum nedeniyle aralık ayında rapor kullanmaya başladı diyelim. Bu kişiye aralık ayında günlük 577,90 TL olmak üzere 31 gün için 17.914,90 TL rapor parası ödendi. 2026 yılında ayakta tedavilerde ödenecek bir günlük rapor parası 734 TL’den az olamayacak. Dolayısıyla örneğimizdeki kadın sigortalıya kalan 81 günlük rapor süresi için 46.809,90 TL yerine, 59.454 TL ödenecek. REKLAM Yatarak tedavilerde ödenecek asgari günlük rapor parası ise 433,42 TL’den 550,50 TL’ye yükselecek. ÇIRAK VE STAJYERLERİN ÖDENEKLERİ DE ARTACAK Çırak ve stajyerlerin 2025 yılında asgari günlük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde 216,70 TL, ayakta tedavilerde de 288,93 TL olarak uygulandı. 2026 yılında bu tutarlar sırasıyla 275,25 TL ve 367 TL olarak uygulanacak. 2025 yılında geçici iş göremezlik ödeneği almaya başlayan ve halen almakta olan çırak ve stajyerlerin kalan rapor günlerine ait ödenekler yeni tutarlar üzerinden hesaplarına yatırılacak. EMZİRME ÖDENEĞİ 1.621 TL’YE YÜKSELDİ Sigortalı olarak 4/a veya 4/b statüsünde çalışmakta olan kadınlar ile eşi çalışmayan sigortalı erkeklere, doğum halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlara ise kendi kurumlarınca ödeme yapıldığından SGK tarafından ayrıca emzirme ödeneği verilmiyor.

REKLAM Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için 4/a’lı çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı çalışması gerekiyor. Kendi adına veya hesabına (4/b’li) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primini ödemiş ve genel sağlık sigortası primi dahil SGK’ya prim borcu bulunmaması şartı aranıyor. 2025 yılında 1.238 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2026 yılında 1.621 TL’ye yükseldi. Sigortalılık hali sona ermiş, herhangi bir işte çalışmayan kişiler, 300 gün içinde doğan çocukları için emzirme ödeneği alabiliyorlar. Bu kişilerin emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için son 15 ay içinde 120 gün sigortalı çalışmış olmaları koşulu aranıyor. CENAZE ÖDENEĞİ 6.398 TL OLDU SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Ayrıca, en az 360 gün sigortalı çalışmış kişilerin ölümü halinde de cenaze ödeneği veriyor. 360 gün prim bildirilmiş olan kişilerin ölüm tarihinde sigortalı çalışma şartı aranmıyor. 2025 yılında 4.888 TL olan cenaze ödeneği tutarı, 2026 yılında 6.398 TL olacak.