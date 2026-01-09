Habertürk
        Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler Fransız futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Giriş: 09.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:08
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferini resmen gerçekleştirdi... Sarı-lacivertliler Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.

        ERTAN TORUNOĞULLARI: ŞAMPİYONLUĞUN BİR PARÇASI OLACAK

        İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “‘Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım yaratacağız.’ diyordu Başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız.” dedi.

        DEVİN ÖZEK: O GERÇEK BİR SAVAŞÇI

        Sportif Direktör Devin Özek, “Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı’nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo.” açıklamasında bulundu.

        GUENDOUZI: BİRLİKTE HARİKA ŞEYLER BAŞARACAĞIZ

        Yeni transfer Mattéo Guendouzi ise, “Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.

        Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.

        Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu.

        MATTEO GUENDOUZI KİMDİR?

        14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.

        Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.

        Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.

