Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İtalya'dan Guendouzi raporu: Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak! - Futbol Haberleri

        İtalya'dan Guendouzi raporu: Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!

        Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlamak için görüşmelere başladı ve Fransız futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Peki Guendouzi nasıl bri futbolcu? Hangi özellikleri öne çıkıyor? TMW Lazio Muhabiri Lorenzo Beccarisi, Matteo Guendouzi'yi HT Spor'a değerlendirdi

        Giriş: 08.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmak ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdi. TMW’nin Lazio muhabiri Lorenzo Beccarisi, Fransız orta saha oyuncusunun öne çıkan özellikleri ve saha içindeki rolünü HT Spor’dan İnanç Ergülen’e değerlendirdi.

        Lorenzo Beccarisi, Guendouzi'nin nasıl bir oyuncu olduğunu tarif ederken son maçına dikkat çekti ve "Matteo Guendouzi'nin nasıl bir oyuncu olduğunu anlamak için Lazio formasıyla çıktığı son maça, dünkü Fiorentina karşılaşmasına bakmak yeterli. Gideceğini biliyordu, bunun son maçı olduğunu biliyordu; sakatlık riskini almayıp oynamamayı seçebilirdi. Ancak o, oynamaya hazır olduğunu söyledi ve belki de bu sezon Lazio formasıyla en iyi maçını çıkardı." ifadelerini kullandı.

        "AZ SAKATLANAN VE İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEYEN BİRİ"

        Fransız futbolcunun az sakatlandığını fakat kart görme riskinin yüksek olduğunu belirten Beccarisi, "O son derece cömert bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarları onun sahadaki tutkusuna bayılacaklar; bu tutku bazen onu kontrol dışına çıkmaya ve aşırıya kaçmaya itse de... Çok fazla kart görme riski alıyor ve bence Galatasaray derbilerinde bu konuda kilit bir oyuncu olacak. Her zaman sahada olan, her zaman yardıma koşan, çok az sakatlanan ve istikrarlı bir performans sergileyen bir oyuncu. O bir güvence; ondan ne alacağınızı bilirsiniz." dedi.

        "EN İYİ SEZONUNU 4-2-3-1 SİSTEMİNDE GEÇİRDİ"

        "Taktiksel olarak en iyi sezonunu geçen yıl, 4-2-3-1 sisteminde Nicolò Rovella gibi bir oyun kurucunun yanında merkez orta saha olarak oynarken geçirdi. Yanında bu tip bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor; eğer yanında oyun kurucu özellikli bir orta saha olursa, uluslararası düzeydeki her orta saha hattı için çok önemli bir parça olabilir."

        "KENDİSİNE AŞIK EDECEKTİR"

        "Fenerbahçe kesinlikle büyük bir hamle yapıyor. Fenerbahçe taraftarları için Guendouzi'yi izlemek gerçekten keyifli olacak; çünkü o, tutkusu, koşu kalitesi, hırsı ve her maça damga vurma isteğiyle kesinlikle taraftarları kendine aşık edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beykoz'da kamyon dükkana girdi: 1'i turist 2 ölü

        (DHA)- BEYKOZ'da yokuştan inen tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen 2 turiste ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan boş dükkana girdi. Kazada yolda geçen turist Wiebe Wermer(28) ile kamyon şoförü Emet Tüfenk(27) hayatını kaybetti. İtalyalı Illaria Carroza da yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi