İtalya'dan Guendouzi raporu: Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmak ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdi. TMW’nin Lazio muhabiri Lorenzo Beccarisi, Fransız orta saha oyuncusunun öne çıkan özellikleri ve saha içindeki rolünü HT Spor’dan İnanç Ergülen’e değerlendirdi.

Lorenzo Beccarisi, Guendouzi'nin nasıl bir oyuncu olduğunu tarif ederken son maçına dikkat çekti ve "Matteo Guendouzi'nin nasıl bir oyuncu olduğunu anlamak için Lazio formasıyla çıktığı son maça, dünkü Fiorentina karşılaşmasına bakmak yeterli. Gideceğini biliyordu, bunun son maçı olduğunu biliyordu; sakatlık riskini almayıp oynamamayı seçebilirdi. Ancak o, oynamaya hazır olduğunu söyledi ve belki de bu sezon Lazio formasıyla en iyi maçını çıkardı." ifadelerini kullandı.

"AZ SAKATLANAN VE İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEYEN BİRİ"

Fransız futbolcunun az sakatlandığını fakat kart görme riskinin yüksek olduğunu belirten Beccarisi, "O son derece cömert bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarları onun sahadaki tutkusuna bayılacaklar; bu tutku bazen onu kontrol dışına çıkmaya ve aşırıya kaçmaya itse de... Çok fazla kart görme riski alıyor ve bence Galatasaray derbilerinde bu konuda kilit bir oyuncu olacak. Her zaman sahada olan, her zaman yardıma koşan, çok az sakatlanan ve istikrarlı bir performans sergileyen bir oyuncu. O bir güvence; ondan ne alacağınızı bilirsiniz." dedi.