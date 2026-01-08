Habertürk
        Galatasaray'dan Koopmeiners hamlesi!

        Galatasaray'dan Koopmeiners hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.

        Giriş: 08.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:50
        1

        Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

        2

        Ön libero dışında hücuma katkı verebilecek bir 10 numara transfer etmek isteyen Cimbom, bu doğrultuda Juventus'un yıldız ismi Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.

        3

        28 yaşındaki Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılıların uzun vadedeki hedeflerinden biri olarak dikkat çekiyor.

        4

        BİRÇOK POZİSYONDA FORMA GİYEBİLİYOR

        Sol ayağını etkili kullanan Koopmeiners'in asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen, merkez orta saha, ön libero ve stoper olarak da görev yapabiliyor.

        5

        Hollandalı futbolcu bu sezon Juventus'ta genellikle savunma ağırlıklı oynadığı için gol ve asist katkısı yapamadı.

        6

        JUVENTUS 40 MİLYON EURO İSTİYOR

        Juventus'un, güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Koopmeiners için kapıyı 40 milyon Euro'dan açması, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

        7

        AVRUPA LİGİ KUPASINI KALDIRDI

        28 Şubat 1998 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Koopmeiners, kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başladı. 2017'de AZ Alkmaar A takımına yükselen Hollandalı futbolcu, 2021 yazında 14 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer oldu. Atalanta ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Koopmeiners, Ağustos 2024'te 58.4 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tuttu.

