Galatasaray'dan Koopmeiners hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.
Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Ön libero dışında hücuma katkı verebilecek bir 10 numara transfer etmek isteyen Cimbom, bu doğrultuda Juventus'un yıldız ismi Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.
28 yaşındaki Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılıların uzun vadedeki hedeflerinden biri olarak dikkat çekiyor.
BİRÇOK POZİSYONDA FORMA GİYEBİLİYOR
Sol ayağını etkili kullanan Koopmeiners'in asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen, merkez orta saha, ön libero ve stoper olarak da görev yapabiliyor.
Hollandalı futbolcu bu sezon Juventus'ta genellikle savunma ağırlıklı oynadığı için gol ve asist katkısı yapamadı.
JUVENTUS 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus'un, güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Koopmeiners için kapıyı 40 milyon Euro'dan açması, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
AVRUPA LİGİ KUPASINI KALDIRDI
28 Şubat 1998 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Koopmeiners, kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başladı. 2017'de AZ Alkmaar A takımına yükselen Hollandalı futbolcu, 2021 yazında 14 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer oldu. Atalanta ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Koopmeiners, Ağustos 2024'te 58.4 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tuttu.