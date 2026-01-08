3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları ve kişisel bilgileri çalınmıştı. Fotoğraflar bir internet sitesine yüklenerek 'en güzel' ve 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYON

Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş ve internet sitesi kapatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtildi.