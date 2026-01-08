Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 08:58 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları ve kişisel bilgileri çalınmıştı. Fotoğraflar bir internet sitesine yüklenerek 'en güzel' ve 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı.

        SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYON

        Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş ve internet sitesi kapatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

        REKLAM

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

        ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

        İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtildi.

        Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu, hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruyla ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        8 gün sonra gölette bulundu: Elif Kumal'ın ölüm nedeni belli oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra gölette otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın (34) ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi.(İHA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?