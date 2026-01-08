Habertürk
        Evde bakım maaşı, çocuk yardımı, yaşlı aylığı... 2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu: Bakan Göktaş açıkladı

        Bakan Göktaş açıkladı: 2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu

        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:58
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

        Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’nın 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini belirtti.

        "YAŞLI AYLIĞI 5 BİN 390 LİRADAN 6 BİN LİRAYA ÇIKTI"

        Bakan Göktaş sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarıyla ilgili şöyle konuştu:

        "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı. 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk. SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı."

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

