        Haberler Dünya Halep'te son durum ne? | Dış Haberler

        Halep'te son durum ne?

        Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatmasının ardından gözler burada yaşananlara çevrildi. Dün binlerce sivilin tahliye edildiği Halep sokaklarında gece boyu sessizlik hakimdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:28
        Halep'te son durum ne?
        Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarının ardından Suriye ordusu dün ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlattı.

        Operasyon nedeniyle binlerce sivilin ayrıldığı Halep sokaklarında gece boyu sessizlik hakim oldu. Halep'te, terör örgütü PKK/YPG’nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, kentin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde ayrılarak güvenli bölgelere geçmişti.

        SDG'YE OPERASYON

        Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denilmişti.

        Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

        Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.

        Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynakları, SDG'nin Deyrizor'un doğusundaki El-Buleyl kasabasında Suriye iç güvenlik güçlerinin noktalarını ağır makineli silahlarla hedef aldığını söyledi.

        "SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF"

        Suriye ordusu, dün öğlen saatlerinde ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

        Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

        BİNLERCE AİLE GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Halep’te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

        Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.

        Şeyh Maksud Mahallesi’nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyledi.

        HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

        Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

        Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

        Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

        Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

        Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

