Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sessiz ama yalnız değiller: Ağaçlar birbirleriyle nasıl konuşur?

        Sessiz ama yalnız değiller: Ağaçlar birbirleriyle nasıl konuşur?

        Yıllarca rekabetin simgesi olarak görülen ağaçların, aslında iş birliği yapan bir topluluk olduğu ortaya çıktı. Peki, ağaçlar birbirleriyle nasıl iletişim kuruyor ve bu iletişim ormanın kaderini nasıl belirliyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 08:15 Güncelleme: 08.01.2026 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ormanlarda sadece rüzgârın sesi yok. Ağaçlar, yeraltındaki mantar ağları ve havaya saldıkları kimyasallar sayesinde tehlikeyi paylaşıyor, yardıma muhtaç olanlara destek oluyor.

        AĞAÇLARIN GÖRÜNMEYEN DÜNYASI

        Ağaçlar yalnızca sessizce duran canlılar değildir; aksine, doğanın en karmaşık ve etkileyici topluluklarından birinin parçasıdırlar. Uzun yıllar süren bilimsel çalışmalar, insanlığın sezgisel olarak hissettiği bir gerçeği doğruluyor: Ormanlar, kendi içinde iletişim kuran, iş birliği yapan ve birlikte hayatta kalmayı amaçlayan canlı sistemlerdir.

        Yağmur sesi nasıl sakinleştiriyor?
        Yağmur sesi nasıl sakinleştiriyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?

        TOPRAK ALTINDAKİ GİZLİ AĞ: MİKORİZA

        Klasik Darwinci “herkes kendi başının çaresine bakar” anlayışının aksine, ağaçlar yalnız bireyler değildir. Toprağın birkaç santim altında, mikoriza adı verilen son derece ince mantar iplikleriyle birbirlerine bağlanırlar. Bu ağ, adeta ormanın sinir sistemi gibi çalışır.

        REKLAM

        Orman Ekolojisi Profesörü Dr. Suzanne Simard, yaptığı araştırmalarda sağlıklı bir ormanda neredeyse tüm ağaçların bu ağ sayesinde birbirine bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Hatta yalnızca bir çay kaşığı orman toprağında kilometrelerce uzunlukta mantar ipliği bulunabilir.

        REKABET DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ

        Ormanlarda rekabet elbette vardır; ancak bunun yanında karşılıklı yardımlaşma, denge ve hatta özgecilik de görülür. İğne yapraklı ağaçlar ile huş veya Douglas köknarı gibi yaprak döken türler arasında bile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler tespit edilmiştir.

        Bu yeraltı ağları aracılığıyla ağaçlar kimyasal, hormonal ve hatta yavaş elektriksel sinyaller gönderebilir.

        AĞAÇLAR SİNYAL GÖNDERİR Mİ?

        Lozan Üniversitesi’nden Edward Farmer, bitkilerdeki elektriksel sinyalleri incelemiş ve bunların hayvan sinir sistemlerine şaşırtıcı derecede benzediğini ortaya koymuştur. Ağaçların beyni veya nöronları olmasa da, çevrelerinde olup biteni algıladıkları açıktır.

        Bir ağaç kesildiğinde ya da yaralandığında, tıpkı insan vücudunun yaraya tepki vermesi gibi elektriksel sinyaller üretir ve iyileştirici maddeler salgılar.

        REKLAM

        AĞAÇLARIN KENDİNİ SAVUNMA MEKANİZMALARI

        Örneğin çam ağaçları zarar gördüğünde, yaralı bölgeye antiseptik özellikler taşıyan özsuyunu göndererek kendini onarmaya başlar. Bu özsu, iltihap önleyici bileşikler içerir ve ağacı enfeksiyonlardan korur.

        SES, KOKU VE TAT İLE İLETİŞİM

        Batı Avustralya Üniversitesi’nden Monica Gagliano, bazı bitkilerin ses üretebildiğini ve algılayabildiğini gösteren kanıtlar sunmuştur. Özellikle köklerde yaklaşık 220 hertz frekansında çıtırtı benzeri sesler tespit edilmiştir.

        Araştırmalar, köklerin akan suyun sesine doğru büyüyebildiğini ve bazı çiçeklerin arıların kanat çırpışlarını algıladıklarında nektarlarını daha tatlı hale getirdiğini öne sürmektedir.

        HAVADAN GELEN UYARILAR

        Ağaçlar yalnızca yeraltından değil, hava yoluyla da iletişim kurar. Tehlike anında feromonlar ve gazlar salgılayarak çevrelerindeki ağaçları uyarırlar.

        REKLAM

        Buna çarpıcı bir örnek, Afrika’daki şemsiye dikenli akasya ağaçlarıdır. Zürafalar yapraklarını yemeye başladığında, ağaç etilen gazı salgılar. Bu gazı algılayan komşu ağaçlar yapraklarına tanen yükler. Tanenler fazla tüketildiğinde zürafalar için zararlı, hatta ölümcül olabilir.

        Ancak zürafalar da bu sisteme uyum sağlamıştır: Genellikle rüzgâr yönüne karşı beslenir ya da yaklaşık 100 metre uzağa giderek bu kimyasal savunmadan kaçınırlar.

        YIRTICILARI ÇAĞIRAN AĞAÇLAR

        Bazı ağaçlar, yapraklarını yiyen tırtılların tükürüğünü algılayabilir. Karaağaçlar ve çamlar bu durumda, tırtılların doğal düşmanı olan parazit yaban arılarını çeken kimyasallar salar. Böylece dolaylı bir savunma sistemi kurarlar.

        ANA AĞAÇLAR: ORMANIN MERKEZİ

        Ormanın en büyük ve en yaşlı bireyleri, yani Ana Ağaçlar, ağın merkezinde yer alır. Gölgede kalan genç fideler için bu ağaçlar adeta bir yaşam hattıdır. Şeker, su ve karbon, azot, fosfor gibi hayati besinleri genç ağaçlara aktarırlar.

        Tehlike sinyali aldıklarında bu paylaşımı daha da artırırlar. Simard’ın çalışmaları, ana ağaçlar kesildiğinde genç ağaçların hayatta kalma şansının ciddi şekilde düştüğünü göstermektedir.

        REKLAM

        AİLE BAĞLARI VE HATIRLAMA

        Ana ağaçlar kendi “çocuklarını” tanıyor gibidir. Onlarla daha güçlü mantar ağları kurar, daha fazla besin gönderir ve hatta kök rekabetini azaltarak onlara alan açarlar.

        Hatta bazı durumlarda, kesilmiş yaşlı ağaçların kalıntıları yüzlerce yıl boyunca canlı tutulur. Ormancı ve yazar Peter Wohlleben, ağaçların özellikle saygı duyulan yaşlı bireyleri terk etmek istemediğini belirtir.

        MANTARLAR BU İŞTEN NE KAZANIYOR?

        Bu karşılıklı sistemde mantarlar da kazançlıdır. Ağaçların fotosentezle ürettiği şekerin yaklaşık %30’unu alırlar. Bu şeker, mantarların enerji kaynağıdır ve onların topraktan azot, fosfor ve diğer mineralleri toplayıp ağaca iletmesini sağlar.

        ORMAN BİR TOPLULUKTUR

        Özetle, ağaçlar ve mantarlar arasında kurulan bu karmaşık iş birliği, ormanı yalnızca bir ağaçlar topluluğu değil, yaşayan ve iletişim kuran bir toplum haline getirir. Orman, tek tek bireylerden değil; paylaşım, denge ve dayanışmadan oluşur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Reform programımızı hayata geçireceğiz" dedi. Erdoğan, "Küresel ekonomi yeni bir muharebenin içine sürükleniyor. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşım yapılıyor. Enerji kaynakları, ticaret yollarını elde etmek için ciddi mücadele yaşanacağına benziyor. Batı dünyası tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız" ifadelerini kullandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"