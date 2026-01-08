ABD'de ICE polisleri bir kadını vurdu: Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
ABD'nin Minneapolis kentinde ICE polislerinin, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını silahla vurarak öldürmesi ülkede öfke yarattı. ABD Başkanı Trump, olayı meşru müdafaa eylemi olarak tanımlarken, Minneapolisli yetkililer buna itiraz etti. Öte yandan bu olay, Trump yönetiminin geçen yıl başlattığı göçmenlik baskınları sonucunda yaşanan en az beşinci ölüm olarak kayda geçti
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde görev yapan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerinin, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmesi federal yetkililer ile yerel yöneticileri karşı karşıya getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ICE polislerinin 37 yaşındaki bir kadını öldürdüğü olayı meşru müdafaa eylemi olarak tanımlarken, Minneapolisli yetkililer buna itiraz etti.
Olayla ilgili bilinenler...
NASIL YAŞANDI?
37 yaşındaki ABD vatandaşı kadın, Minneapolis şehir merkezinin güneyinde, 2020'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü noktaya yaklaşık 1,6 km mesafedeki bir yerleşim bölgesinde, aracının içinde vuruldu. Görgü tanıkları tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir ICE görevlisinin yolun ortasında durmuş bir arabaya yaklaştığı, sürücüden kapıyı açmasını istediği ve kapı kolunu tuttuğu görülüyor.
Araç hareket etmeye başlayınca, aracın önünde duran başka bir ICE görevlisi silahını çekiyor ve çok yakın mesafeden en az iki el ateş ediyor. Araç kendisine doğru ilerlerken görevli geri sıçrıyor.
Görüntülerden aracın görevliye temas edip etmediği netlik kazanmazken, araç daha sonra kaldırım kenarında park halindeki iki araca çarparak duruyor.
6 YAŞINDA BİR ÇOCUĞU VARDI
Renee Nicole Macklin Good, başından aldığı kurşun yaraları sonucu hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesaplarında kendisini Colorado'lu bir "şair, yazar, eş ve anne" olarak tanımlıyordu. Ailesine yapılan telefon aramaları ve gönderilen mesajlar kısa sürede yanıtlanmadı.
Kamu kayıtlarına göre Macklin Good, yakın zamana kadar Missouri eyaletindeki Kansas City’de yaşamıştı. Burada, aynı adreste yaşayan başka bir kadınla birlikte geçen yıl bir işletme kurmuştu.
Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan bir videoda, konuşan bir kişi çiftin Minnesota'ya kısa süre önce geldiğini ve 6 yaşında bir çocukları olduğunu söyledi.
Bu ölüm, kısa sürede yüzlerce öfkeli protestocunun sokağa çıkmasına yol açtı. Olay, Trump yönetiminin geçen yıl başlattığı göçmenlik baskınları sonucunda yaşanan en az beşinci ölüm olarak kayda geçti.
NOEM: GÖREVLİ EĞİTİMİNE UYGUN DAVRANDI
Silahı kullanan ICE görevlisinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, görevliyi yalnızca "deneyimli bir memur" olarak tanımladı ve haziran ayında, ICE karşıtı bir protestocunun kullandığı araç tarafından sürüklenerek yaralandığını söyledi.
Noem, çarşamba günkü olayda da görevlinin araç tarafından çarpıldığını ve hastaneye kaldırıldığını, daha sonra taburcu edildiğini belirtti.
"Noem, 'Görevlimiz eğitimine uygun şekilde davrandı, bu tür bir durumda kendisine öğretilen her şeyi yaptı ve hem kendisini hem de diğer kolluk kuvvetlerini korumak için harekete geçti' dedi.
Noem'e göre, görevliler karla kaplı bir alanda bir aracı itmeye çalışırken bir grup protestocu etraflarını sardı. Bakan, memurların bir operasyonu yeni tamamladığını ve merkeze dönmeye çalıştığını söyledi.
Noem, kadının aracıyla görevlilerin yolunu kapattığını ve kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uymayı reddettiğini savundu ve şöyle konuştu:
"Aracını bir silaha dönüştürdü ve bir kolluk görevlisini ezmeye teşebbüs etti. Bu, görevlileri öldürmeye ya da bedensel zarar vermeye yönelik bir girişim, yani bir iç terör eylemi gibi görünüyor."
YEREL YÖNETİCİLERDEN İTİRAZ
Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O’Hara ise gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün herhangi birine zarar vermeye çalıştığına dair bir işaret olmadığını söyledi.
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Noem'in olaylara ilişkin anlatımını "saçmalık" olarak nitelendirdi. Frey, izlediği videoların olayın meşru müdafaa olmadığını ve önlenebilir olduğunu gösterdiğini savundu. Ayrıca Minneapolis ve St. Paul kentlerine 2 binden fazla federal görevlinin konuşlandırılmasını sert bir dille eleştirdi.
Frey, "İnsanları ailelerinden koparıyorlar. Sokaklarımıza kaos yayıyorlar ve bu vakada kelimenin tam anlamıyla insanları öldürüyorlar" dedi.
ABD BAŞKANI TRUMP: NEFSİ MÜDAFAA
ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.
Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.
Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.
ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.
BİNLERCE VATANDAŞ, RENEE GOOD'U ANDI
Minneapolis kentinde toplanan çok sayıda kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı kadını andı.
Renee Nicole Macklin Good'un ICE tarafından vurularak öldürülmesinin ardından yüzlerce kişi toplandı.
Olay yerine çiçekler bırakan ve ellerinde mumlarla yas tutan kalabalık, taşıdıkları pankartlarla Good'un öldürülmesini protesto etti.
ICE'ın Minnesota'yı terk etmesini talep eden kalabalık, toplu sınır dışı edilmelere son verilmesini ve Good'un ölümünden sorumlu kişinin adalet önünde hesap vermesini istedi.
NBC News'un haberinde ise Good'un öldürülmesinin ardından olay yerinde toplanan kalabalığın kolluk kuvvetlerine kar topu fırlattığı ve olayı protesto ettiği belirtildi.