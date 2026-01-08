Habertürk
Habertürk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

        Alphabet'in piyasa değeri dün 3.89 trilyon dolara çıktı. Böylece firmanın piyasa değeri 2019'dan bu yana ilk kez yapay zekâ yarışında geri planda kalan Apple'ın üzerine çıktı. Hisseleri 5 günde yüzde 4.6 gerileyen Apple'ın piyasa değeri bu süreçte 3.85 trilyon dolara düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 07:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 07:46
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değeri, 29 Ocak 2019’dan bu yana ilk kez Apple’ın üzerine çıktı. Alphabet hisseleri dün yüzde 2.5 yükselirken firmanın piyasa değeri gününü 3.89 trilyon dolara çıktı. Buna karşılık Apple hisselerinde dün yüzde 0.77 düşüş yaşandı. Hisseler son 5 günde yüzde 4.6 gerilerken, Apple'ın piyasa değeri de 3.85 trilyon dolar oldu.

        Analistler yaşanan bu gelişmeyi iki şirketin yapay zekâ alanındaki stratejilerindeki farklılığa bağladı. Alphabet, yapay zekâ alanındaki hamleleriyle 2025’i Wall Street’in en iyi performans gösteren şirketlerinden biri olarak kapatmıştı. Şirket, kasım ayında yeni nesil yapay zekâ çipi Ironwood’u tanıttı. Aralıkta ise Google, Gemini 3’ü tanıtarak yatırımcıdan geçer not aldı. Alphabet hisseleri bu hamlelerin etkisiyle 2025’te yüzde 65 değer kazandı.

        ENDEKSİN ÇOK ALTINDA KALDI

        Buna karşılık Apple, 2022’nin sonunda OpenAI’nin ChatGPT’yi piyasaya sürmesiyle hız kazanan yapay zekâ yarışında geri planda kaldı. Şirket, yapay zekâ destekli Siri’nin bir sonraki neslini geçen yıl çıkarmayı planlıyordu ancak lansmanı erteledi.

        Apple hisselerindeki yükseliş bu sebeplerle 2025 yılında yüzde 8.6'da kaldı. Geçen yıl teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq 100 endeksi yüzde 20.2 yükselmişti.

        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu: SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sınırlı bir askeri operasyon başlatıldı* Yurt dışından gelen bazı ürünlere ilişkin yeni vergi kararı: Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti* AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak" derken, AK Parti'ye katılan 3 milletvekilinin parti rozetini de taktı* Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi* Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı

