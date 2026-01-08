Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değeri, 29 Ocak 2019’dan bu yana ilk kez Apple’ın üzerine çıktı. Alphabet hisseleri dün yüzde 2.5 yükselirken firmanın piyasa değeri gününü 3.89 trilyon dolara çıktı. Buna karşılık Apple hisselerinde dün yüzde 0.77 düşüş yaşandı. Hisseler son 5 günde yüzde 4.6 gerilerken, Apple'ın piyasa değeri de 3.85 trilyon dolar oldu.

Analistler yaşanan bu gelişmeyi iki şirketin yapay zekâ alanındaki stratejilerindeki farklılığa bağladı. Alphabet, yapay zekâ alanındaki hamleleriyle 2025’i Wall Street’in en iyi performans gösteren şirketlerinden biri olarak kapatmıştı. Şirket, kasım ayında yeni nesil yapay zekâ çipi Ironwood’u tanıttı. Aralıkta ise Google, Gemini 3’ü tanıtarak yatırımcıdan geçer not aldı. Alphabet hisseleri bu hamlelerin etkisiyle 2025’te yüzde 65 değer kazandı.

ENDEKSİN ÇOK ALTINDA KALDI

Buna karşılık Apple, 2022’nin sonunda OpenAI’nin ChatGPT’yi piyasaya sürmesiyle hız kazanan yapay zekâ yarışında geri planda kaldı. Şirket, yapay zekâ destekli Siri’nin bir sonraki neslini geçen yıl çıkarmayı planlıyordu ancak lansmanı erteledi.

Apple hisselerindeki yükseliş bu sebeplerle 2025 yılında yüzde 8.6'da kaldı. Geçen yıl teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq 100 endeksi yüzde 20.2 yükselmişti.