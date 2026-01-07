15:20 07/01/2026

SURİYE'DEN SDG'YE SINIRLI OPERASYON

Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı. Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.