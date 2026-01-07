Habertürk
        Haberler Dünya Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu: SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon başlatıldı

        Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu. Suriye'de anbean yaşananlar...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 07.01.2026 - 20:57
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        ÇOK SAYIDA BARINMA MERKEZİ HAZIRLANDI

        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Halep’te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.

        "TAM HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

        Suriye Hükümeti, Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi için tam bir hassasiyet gösterildiğini bildirdi.

        Yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.

        BİNLERCE SİVİL GÜVENLİ BÖLGELERE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

        Suriye'nin Halep vilayetinde, terör örgütü PKK/YPG’nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.

        Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye'ye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil, çatışmalar nedeniyle yanlarına aldıkları eşyalarla bölgeyi terk etti.

        HALEP'TE TOPÇU ATEŞLERİ SESLERİ DUYULDU

        Suriye basını, Suriye ordusunun belirlediği süre dolduktan sonra Halep'te topçu ateşi seslerinin duyulduğunu belirtti. SDG'nin sivillerin tahliyesi için açılan insani yardım koridorlarını hedef aldığı ifade edildi.

        SURİYE ORDUSU YPG MEVZİLERİNE BOMBARDIMANA BAŞLADI

        Fransız haber ajansı AFP, Suriye ordusunun Halep'teki PKK/YPG mevzilerine bombardımana başladığını duyurdu.

        SURİYE'DEN SDG'YE SINIRLI OPERASYON

        Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.

        Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

        Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.

        Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı. Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.

        SDG'YE VERİLEN SÜRE DOLDU

        Suriye'den "Tüm SDG mevzileri meşru hedef" açıklaması gelirken, bölgede güvenli iki insani geçiş koridorunun 15.00'e kadar açık olacağı duyuruldu. TSİ 15.00 itibariyle Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu.

        ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU

        Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuldu. Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yaptı.

        SURİYE: SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF

        Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG örgütünün tüm askeri mevzilerinin Suriye Arap Ordusu için meşru askeri hedefler olduğunu açıklandı. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri de Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri tahliye etmeye başladı.

        Halep’teki çatışmalar

        Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda 1 asker ve 4 sivil ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

        Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

        Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

        Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

