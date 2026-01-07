ABD, Rusya tescilli tankere el koydu

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

Almanya'da bulunan EUCOM, olaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı gemiye el konulduğu duyuruldu.

Petrol tankerinin ABD Sahil Güvenlik’e ait USCGC Munro tarafından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bunun ardından ABD federal mahkemesinin çıkardığı yakalama emrine dayanılarak tankere Kuzey Atlantik'te el konulduğu belirtildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını Marinera olarak değiştiren Bella 1 petrol tankerine el koymasına tepki gösterildi.

Geminin, 24 Aralık 2025'te Rus mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde Rus bayrağı altında seyir için geçici izin aldığına işaret edilen açıklamada, "Bugün, Moskova saatiyle yaklaşık 15.00'te, herhangi bir devletin kara suları dışında, açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi." ifadesine yer verildi.

ABD'ye verilen desteğin uluslararası hukuka uygun olduğu kaydedilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı John Healey, "Bugün İngiliz ordusu, Rusya'ya giden Bella 1 gemisini başarılı şekilde durduran ABD ordusuna verdiği destekle yeteneğini ve profesyonelliğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Açıklamada İngiltere-İzlanda-Grönland arasındaki bölgede "Bella 1"i takip eden ABD askeri unsurlarına üslenme de dahil olmak üzere operasyonel destek verildiği belirtilerek "Askeri ikmal tankeri Tideforce, ABD güçlerinin Bella 1'i durdurmasına destek vermiş, Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurları ise havadan keşif ve gözetleme desteği sunmuştur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine atıfta bulunularak "Buna göre, açık denizde serbest seyrüsefer kuralları geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir." denildi.

Healey, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında bu adımın atıldığının altını çizerek "Bu gemi, kötü geçmişiyle Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar terörü, çatışmayı ve acıyı körükleyen Rusya ve İran'ın yaptırımdan kaçınma eylemlerinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin ekonomisi, güvenliği ve çıkarları için Rusya'ya karşı mücadelenin süreceğini ifade eden Healey, Bella 1'i durdurma operasyonunun ABD-İngiltere savunma işbirliğine de örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

"Bella 1"

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD medyasında bugün yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürülmüştü.