Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Üç milletvekili AK Partili oldu Haberi Görüntüle

"2026 yılının ilk grup toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize desteğiniz, coşkunuz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum.

Hangi unvanda olursak olalım hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete, ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Büyük bir ailenin fertleriyiz.

AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız güncel verileri açıkladı. Buna göre; AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci partisi ana muhalefet partisine bu sene de fark ettik. Aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazla.

REKLAM

"YENİ KATILIMLARLA AK PARTİ AİLESİNİ BÜYÜTÜYORUZ"

Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz.

2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatı olmadığı dönemde tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. Bugün de polemik yapmadan, laf cambazlığına tevessül etmeden eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. "2025'TE ÇOK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK" Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas sonuçların hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre halel getirmedik. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, İran'dan Sudan'a, ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasına kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına uygun şekilde hareket ettik. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Sadece ev, işyeri, konut yapmadık aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.

TBMM'de müzakere edilerek karara bağlanan merkezi yönetim bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 trilyon liraya yaklaşan 2026 bütçemizi 86 milyonun refahını artırmaya çalışan, insan merkezli üretim ve ihracat eksenli tasavvurla hazırladık. "2026 REFORM YILI OLACAK" 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Reform programımızı hayata geçireceğiz. Küresel ekonomi yeni bir muharebenin içine sürükleniyor. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşım yapılıyor. Enerji kaynakları, ticaret yollarını elde etmek için ciddi mücadele yaşanacağına benziyor. Batı dünyası tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan küresel fırtınadan Türkiye'yi sahile ulaştıracak kadro bellidir. Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Seçim döneminde vaat yağmurunda tutup, Ankara'ya su veremeyen beceriksizlerin insafına bırakmamak için yapacağız. Belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği vatandaşlarımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatanların bir daha milletimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına bize mesaj verdiğini sanan şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. Biz kendimize inanıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp, vaat dağıtıp kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Biz bölgemiz ve dünyadaki zorluklarla birlikte bu vizyonsuzlukla mücadele ettik, ediyoruz. 2025 HİZMET KARNESİ Adalet: Adalette 10'uncu ve 11'inci yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. 2432 hakim ve savcı adayı görevlerine başladı. 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. Eğitim: 9 bin 324 derslik inşa ettik. Toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Milli Eğitim Akademisini kurduk. 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. Sağlık: Muayene sayısı ilk 11 ayda 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. Toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. 856 ambulansı hizmete aldık. MHRS'den 2025 yılında günlük verilen randevu sayısı 1,7 milyonu buldu.

Çevre ve Şehircilik: 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin bağımsız bölümü tamamladık. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız konut projemizi başlattık. İlk iklim kanunu yürürlüğe girdi. COP31'in Türkiye'de yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Ulaştırma: 308 km bölünmüş yol, 17 km köprü ve viyadük inşa ettik. Yurtdışı uçuş noktası sayısına 6 destinasyon daha ekledik. İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. İlk milli banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. 5G'nin ihalesini yaptık. Tarım ve hayvancılık: 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ödedik. 22 baraj, 7 gölet, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 12 atıksu tesisi, ve 6 hidroelektrik santrali olmak üzere 321 tesisi tamamladık. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. Toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Enerji: Abdulhamit Han Sondaj gemimiz Karadeniz'de 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 81 bin varile çıkardık. Çağrıbey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip olduk. Toplam 155 milyar metreküplük LNG anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye boru hattında gaz akışını sağladık.

Aile ve sosyal hizmetler: Aileyi güçlendiren 19 bin faaliyet düzenledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü çocuk için her ay 5 bin lira veriyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için Çocuk Hakları Sözleşmesini imzaladık. Evde bakım kapsamında 63 milyar lira ödeme yaptık. Savunma sanayi: Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından gıptayla takip edildi. İhracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Altay tankının ilk teslimatı yapıldı. Tayfun hedefi başarıyla vurdu. Kaan için Endonezya ile ihracat anlaşması imzaladık. Turksat 6A test süreçlerini tamamlayarak hizmete girdi. Milgem'in ilk test bloğunun inşasına başladık. TGC İçel ile TGC Muratreis'i mavi sularla buluşturduk. Ulak envantere alındı. Sanayi ve teknoloji: 1,3 trilyon tutarında 152 bin istihdam sağlayarak 7 bin yatırım için teşvik verdik. 281 projeye 2,4 milyar lira kaynak sağladık. İçişleri:

Suç örgütleri ve çetelerle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle arana 385 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. 49,8 ton uyuşturucu ile 139 milyon hap ele geçirildi. Toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle 574 TIR yardımı Gazze'ye ulaştırdı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Gönüllü olarak 600 bini aşkın Suriyeli ana vatanlarına döndü. Ticaret: Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık. 33 milyar liralık kaynak sağladık. Ekonomi: Bölgemizdeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisi 2025'te de büyümesini sürdürdü. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz ilk kez 1,5 trilyon doları aştı. Bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Risk primi en düşük seviyeye geriledi. Brüt rezervler 193 milyar doların üzerine çıktı. Çalışma ve sosyal güvenlik: 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesi sağlandı. İş gücü 36 milyona çıktı. İşsizlik oranı yüzde 8,6'ya geriledi. 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik. 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır.