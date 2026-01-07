Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya istinaden birine gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden vergi oranları geldikleri ülkeye göre düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) göre ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yüzde 60 ve yüzde 30'luk oranlara ilave olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Düzenleme ile birlikte, daha önce uygulanan ve 30 Euro'ya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm ise tamamen yürürlükten kaldırıldı. Karar ile, yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.