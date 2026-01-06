Habertürk
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı | Son dakika haberleri

        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı

        Adana'da 10 yıl boyunca parasını ödediği evi teslim alamadığını öne süren Soner Sucu, gittiği inşaat şirketinde müteahhidin oğlunu tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:10 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:10
        Adana'da Soner Sucu (32), 10 yıl boyunca ödemesini yaptığı evi teslim alamadığını öne sürdüğü müteahhidin oğlu Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre; Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan Soner Sucu, R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

