        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Efsane valinin oğlu 45 yıl sonra babasının aracını bulup satın aldı | Son dakika haberleri

        Efsane valinin oğlu 45 yıl sonra babasının aracını bulup satın aldı

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı ve 4 aylık restorasyonla yenilenen beyaz cipi teslim alarak test sürüşünü gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:14
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı ve 4 aylık restorasyonla yenilenen beyaz cipi teslim alarak test sürüşünü gerçekleştirdi.

        ARACI ŞAHSİ OLARAK SATIN ALDI

        Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve kamuoyunda "Süper Vali" ile "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, aradan geçen yılların ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıktı. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı şahsi olarak satın aldı.

        4 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YENİLENDİ

        1985 yılında Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyü ilkokulunun açılışına da bizzat bu araçla giden Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı, satın alınmasının ardından Tokat'taki sanayi esnafınca kapsamlı bakıma alındı. Beyaz cip, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yenilendi. Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.

        CİP İLE TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Yazıcıoğlu, sabah kahvaltısında sanayi esnafı ile bir araya geldi. Buluşmada bakım ve onarımı tamamlanan cip Başkan Yazıcıoğlu'na teslim edildi. Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını belirterek, "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

        #TOKAT
