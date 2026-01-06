Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı ve 4 aylık restorasyonla yenilenen beyaz cipi teslim alarak test sürüşünü gerçekleştirdi.

ARACI ŞAHSİ OLARAK SATIN ALDI

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve kamuoyunda "Süper Vali" ile "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, aradan geçen yılların ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıktı. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı şahsi olarak satın aldı.

4 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YENİLENDİ

1985 yılında Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyü ilkokulunun açılışına da bizzat bu araçla giden Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı, satın alınmasının ardından Tokat'taki sanayi esnafınca kapsamlı bakıma alındı. Beyaz cip, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yenilendi. Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.