Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise olay yerindeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Anadalu Otoyolu, Ankara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Üçköprü mevkiinde kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.