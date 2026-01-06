Habertürk
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor! 2026 oyun dünyasının yılı olacak: İşte bu sene çıkması beklenen oyunlar!

        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor! 2026 oyun dünyasının yılı olacak: İşte bu sene çıkması beklenen oyunlar!

        Oyun dünyası 2026 yılına şimdiden kilitlenmiş durumda. Birçok büyük yapım, hem geliştirme süreçleri hem de sızan bilgilerle oyuncuların beklentisini zirveye taşıyor. Açık dünya deneyimlerinden hikâye odaklı yapımlara kadar geniş bir yelpazede duyurulan projeler, yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar kullanmayı hedefliyor. İşte 2026'da çıkması beklenen ve şimdiden merak uyandıran oyunlar, detaylar haberimizin devamında…

        Giriş: 06.01.2026 - 08:11 Güncelleme: 06.01.2026 - 08:11
        1

        2026, oyun sektörü için adeta bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen devam oyunları ve tamamen yeni projeler, oyuncuların gündeminden düşmüyor. Geliştirici stüdyoların yaptığı açıklamalar ve sektör kulisleri, önümüzdeki yılın oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. İşte 2026’da çıkması beklenen oyunlar ve öne çıkan detaylar...

        2

        GRAND THEFT AUTO VI

        Rockstar Games’in efsane serisinin yeni oyunu GTA 6, 2026’nın en çok konuşulan yapımlarının başında geliyor.

        3

        Vice City temalı haritası, çift ana karakter sistemi ve gelişmiş yapay zekâ mekanikleriyle seride yeni bir sayfa açması bekleniyor. Açık dünya detaylarının önceki oyunlara kıyasla çok daha canlı ve dinamik olacağı belirtiliyor. Oyunun 19 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.

        4

        THE WITCHER 4

        CD Projekt Red, Witcher evrenini yeni bir ana hikâye ile genişletmeye hazırlanıyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, hem görsel kalite hem de oynanış derinliği açısından büyük beklenti yaratıyor. Geralt sonrası dönemi anlatacak oyun, serinin tonunu daha karanlık bir noktaya taşıyabilir.

        5

        THE ELDER SCROLLS VI

        Bethesda’nın yıllardır beklenen projesi The Elder Scrolls VI, Skyrim’den sonra serinin en iddialı oyunu olma potansiyeline sahip. Geniş bir açık dünya, derin rol yapma unsurları ve yeni nesil grafik teknolojileriyle 2026’ya damga vurması bekleniyor.

        6

        PARALIVES

        Bağımsız geliştirici ekip tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan Paralives, hayat simülasyonu türüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. The Sims’e alternatif olarak gösterilen yapım, detaylı karakter ve ev düzenleme sistemleriyle dikkat çekiyor. Daha özgür oynanış, topluluk odaklı geliştirme süreci ve sade görsel dili sayesinde özellikle simülasyon severlerin 2026’daki en çok beklediği oyunlardan biri olarak öne çıkıyor.

        7

        OD (OVERDOSE)

        Hideo Kojima imzalı OD, psikolojik korku türünde deneysel bir yapım olarak tanımlanıyor. Sinematik anlatımı ve oyuncuyu rahatsız etmeyi hedefleyen atmosferiyle klasik korku oyunlarından ayrılması bekleniyor. Proje hakkında paylaşılan sınırlı bilgiler bile merakı artırmaya yetiyor.

        8

        MASS EFFECT 5

        BioWare’in kült bilim kurgu serisi Mass Effect, yeni oyunla geri dönmeye hazırlanıyor. Henüz hikâye detayları netleşmese de, önceki oyunlarla bağlantılı bir anlatım sunacağı konuşuluyor. Uzay teması, derin karakter ilişkileri ve seçim odaklı ilerleyişiyle 2026’nın en iddialı RPG’lerinden biri olabilir.

        9

        INTERGALACTIC: THE HERETIC PROPHET

        Naughty Dog’un The Last of Us serisiyle tanınan ekibi tarafından geliştirilen bu yeni IP, stüdyonun ilk uzay temalı projesi olma özelliğini taşıyor. Hikâye odaklı ve sinematik anlatımıyla öne çıkması beklenen yapım, insanlık, inanç ve yalnızlık gibi temaları merkezine alabilir. Oynanış detayları sınırlı olsa da, Naughty Dog’un anlatı gücü projeye dair beklentileri şimdiden yükseltmiş durumda.

        10

        MARVEL’S WOLVERINE

        Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Wolverine, daha sert ve yetişkin temalı bir süper kahraman deneyimi sunmayı amaçlıyor. Hikâye anlatımı ve yakın dövüş mekanikleriyle öne çıkması beklenen oyun, Marvel hayranlarının radarında.

        Görsel Kaynak: Play Station, Steam, YouTube

