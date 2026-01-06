GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor! 2026 oyun dünyasının yılı olacak: İşte bu sene çıkması beklenen oyunlar!

PARALIVES

Bağımsız geliştirici ekip tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan Paralives, hayat simülasyonu türüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. The Sims’e alternatif olarak gösterilen yapım, detaylı karakter ve ev düzenleme sistemleriyle dikkat çekiyor. Daha özgür oynanış, topluluk odaklı geliştirme süreci ve sade görsel dili sayesinde özellikle simülasyon severlerin 2026’daki en çok beklediği oyunlardan biri olarak öne çıkıyor.