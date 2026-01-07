Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Geleceği tahmin edebildiler mi? Eski filmler 2020'li yıllar hakkında hangi tahminlerde bulunmuştu?

        Geleceği tahmin edebildiler mi? Eski filmler 2020'li yıllar hakkında hangi tahminlerde bulunmuştu?

        Uçan arabalar, Mars kolonileri ve distopik dünyalar… Geçmişin filmleri, 2020'li yılları hayal ederken sınır tanımadı. Peki beyaz perdede çizilen bu gelecek tasvirlerinden hangileri bugüne benzedi, hangileri tamamen hayal olarak kaldı?

        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 07:39 Güncelleme: 07.01.2026 - 07:39
        1

        Bir zamanlar “gelecek” olarak görülen 2020’ler, sinemacılar için ilham dolu bir oyun alanıydı. Kimi filmler umut vadederken kimileri insanlığın sonunu ilan etti. Bugün o yapımlara dönüp bakınca ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Detayları sizin için derledik...

        2

        SİNEMANIN GELECEĞE BAKIŞI: 2020’LER NASIL HAYAL EDİLMİŞTİ?

        Sinema tarihi boyunca yönetmenler ve senaristler, yaşadıkları dönemin korkularını ve umutlarını geleceğe taşıdı. Özellikle 1960’lardan 2000’lere uzanan bilim kurgu filmleri, 2020’li yılların nasıl bir dünya olacağına dair çarpıcı tahminler sundu. Kimi filmler bugüne şaşırtıcı derecede yaklaşırken, kimileri ise felaket senaryolarında sınır tanımadı.

        3

        UZAY ÇAĞI HAYALLERİ VE GERÇEKLER

        Mission to Mars ve Doom gibi yapımlar, 2020’li yıllarda insanlığın Mars’a çoktan ayak basmış olacağını öngörüyordu. Hatta bu filmlerde Mars, yalnızca keşif değil, krizlerin ve gizemlerin merkezi haline gelmişti.

        4

        Gerçek dünyada ise Mars hâlâ insansız araçlarla araştırılıyor. Sinemanın bu iyimserliği, uzay yarışının 20. yüzyıl sonundaki heyecanını yansıtıyor.

        5

        KIYAMET SENARYOLARI: İNSANLIK NEREDE KAYBETTİ?

        Reign of Fire, A Boy and His Dog ve Highlander II gibi filmler, 2020’leri neredeyse yaşanmaz bir cehennem olarak resmetti. Ejderhalar, nükleer savaş sonrası çorak topraklar ve karanlığa gömülmüş şehirler…

        6

        Bu yapımlar, insanlığın kendi hatalarıyla dünyayı yok edeceği fikrini merkeze aldı. Bugün bu senaryolar birebir gerçekleşmemiş olsa da çevre krizleri ve savaşlar, bu karamsar bakışın tamamen temelsiz olmadığını gösteriyor.

        7

        TEKNOLOJİ VE KONTROL TOPLUMU

        Johnny Mnemonic ve Metropolis, teknolojinin insan hayatını ele geçirdiği dünyalar çizdi. Dev şirketlerin yönettiği toplumlar, sınıfsal uçurumlar ve insan benzeri makineler bu filmlerin ortak noktasıydı. İnternetin merkezileşmesi ve büyük teknoloji şirketlerinin gücü düşünüldüğünde, bu filmlerin bazı öngörüleri bugün hâlâ tartışılıyor.

        8

        TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ VE UMUT ARAYIŞI

        Children of Men ve Soylent Green, geleceği yalnızca teknolojik değil, toplumsal bir kriz olarak ele aldı. Nüfus artışı, kaynak kıtlığı ve umutsuzluk temaları, bu filmlerde 2020’lerin belirleyici unsurlarıydı. Özellikle iklim krizi ve gıda güvenliği tartışmaları, bu yapımları bugün yeniden gündeme taşıyor.

        9

        GELECEĞE DAİR NE KADARI TUTTU?

        Sinemanın 2020’lere dair tahminleri birebir gerçekleşmedi; ancak korkular, eşitsizlikler ve belirsizlikler büyük ölçüde tanıdık. Belki de bu filmlerin asıl başarısı, tarihi doğru tahmin etmek değil, insanlığın değişmeyen zaaflarını yakalayabilmekti.

