Fenerbahçe: 2 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe, Süper Kupa'da finalde)

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve final biletini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yeni transfer Musaba'nın açtığı ortayı ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, 4. dakikada gol perdesini açtı. İkinci yarıda ise Musaba'nın asistini Jhon Duran gole çevirdi ve 67. dakikada fark 2'ye çıktı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazandı.

FİNALDE DERBİ HEYECANI YAŞANACAK REKLAM Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, organizasyonda final yükseldi. Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI Karşılaşmanın 78. dakikasında Samsunspor 10 kişi kaldı. Antoine Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MUSABA'DAN ESKİ TAKIMINA KARŞI 2 ASİST Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Hollandalı futbolcu, karşılaşmayı 2 asistle tamamladı. Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. REKLAM