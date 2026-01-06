Fenerbahçe: 2 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe, Süper Kupa'da finalde)
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, finale yükseldi. Sarı-lacivertlilere turu getiren golleri; 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran attı. Bu sonucun ardından final biletini alan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve final biletini aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yeni transfer Musaba'nın açtığı ortayı ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, 4. dakikada gol perdesini açtı. İkinci yarıda ise Musaba'nın asistini Jhon Duran gole çevirdi ve 67. dakikada fark 2'ye çıktı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazandı.
FİNALDE DERBİ HEYECANI YAŞANACAK
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, organizasyonda final yükseldi. Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 78. dakikasında Samsunspor 10 kişi kaldı.
Antoine Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MUSABA'DAN ESKİ TAKIMINA KARŞI 2 ASİST
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Hollandalı futbolcu, karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.
Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.