        Antalya'da, güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Zübeyir Canatan tarafından öldürülen 43 yaşındaki Songül Canatan ve 7 yaşındaki kızı Sena Canatan, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi. Songül Canatan'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle ilk eşinden boşandıktan sonra Zübeyir Canatan ile evlendiği belirtildi

        Giriş: 06.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:45
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi günü, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), eşi Songül (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

        KATİL, POLİSE TESLİM OLDU

        DHA'daki habere göre olay sonrası kaçan Zübeyir Canatan, Ankara'da polise teslim oldu. Cenazeler ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Gülhüyük Mahallesi'ne getirildi.

        ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

        Anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden Songül Canatan'ın babası Cafer Çetin'i yakınları teskin etti. Anne ve kızının cenazeleri öğle namazının ardından Gülhüyük Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        "GEÇİM SIKINTILARI YOKTU"

        Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, sanal medyada yalan yanlış bilgilerin yazıldığını belirterek, "Herhangi bir geçim sıkıntıları, psikolojik sorunları yoktu. 2'nci, 3'üncü kişiler var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. İfadesinde cinnet geçirdiğini söylüyor. Büyük bir maddi sıkıntısı yoktu. Kavgaları dövüşleri de olmadı. Aile içinde ufak tefek tartışmalar oluyor; ama yoktu öyle bir şey de görmedik. Cinayeti işledikten sonra Ankara'ya gelmiş. Burada kız kardeşi var,onun yanına gelmiş. Götürmüşler, karakola teslim etmişler" dedi.

        İLK EŞTEN AYRILMA NEDENİ ŞİDDET

        Yeğeni Sena Canatan'ın öğretmen olmak istediğini söyleyen Çetin, "Okumak derdindeydi çocuk. Babasını çok severdi, onun boynundan, sırtından inmezdi. Yok, 'Psikolojik hap kullanıyordum, psikolojik sorunum vardı' öyle bir şey yok. Bunun yapmış olduğu bir cinayet, affedilir bir yönü yok. Bu kendi kafasından veya başkalarından kaynaklanan bir şey mi; orasını biz bilemiyoruz. Artık bunu savcılık araştıracak. Raporları daha henüz çıkmadı. '3 ay sürer' dediler ama bunu kendisi planlamış yapmış. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Songül Canatan'ın, şiddet gördüğü için ilk eşinden boşandığı, Zübeyir Canatan ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi.

