Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Halı sahada dili boğazına kaçan futbolcuya hakemden hayati müdahele | Son dakika haberleri

        Halı sahada dili boğazına kaçan futbolcuya hakemden hayati müdahele

        Tekirdağ'da halı sahada mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvasında rakibi ile çarpışıp dili boğazına kaçan Erdem Kara, hakem Hakan Mutafçı'nın müdahalesi ile kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:27 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da halı sahada mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvasında rakibi ile çarpışıp dili boğazına kaçan Erdem Kara, hakem Hakan Mutafçı'nın müdahalesi ile kurtarıldı.

        RAKİP FUTBOLCUYLA ÇARPIŞIP YERE YIĞILDI

        Kentte mahalleler arasında halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında geçen cumartesi günü Köseilyas ile Yörücek mahallelileri karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Yörücekspor forması giyen Erdem Kara, rakip takım futbolcusu ile çarpıştıktan sonra yere yığıldı.

        DİLİNİN BOĞAZINA KAÇTIĞI BELİRLENDİ

        Oyuncunun hareketsiz kaldığını fark eden maçın hakemi Hakan Mutafçı, oyunu durdurarak futbolcuyu yan yatırdı ve sağlık görevlisini sahaya davet etti. Yapılan kontrolde Kara'nın dilinin boğazına kaçtığı belirlendi.

        KALEM YARDIMIYLA DİLİNİ DIŞARI ÇIKARDI

        Hakem Mutafçı, sağlık görevlisi ve oyuncuların yardımıyla kilitlenen ağzı açtı. Hakem Mutafçı, elindeki kalem yardımıyla boğaza kaçan dili dışarı çıkararak futbolcunun nefes almasını sağladı. Erdem Kara, müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Venezuela'da patlama sesleri: Başkent Caracas'tan dumanlar yükseliyor

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuluyor. Başkent Caracas'ta patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor. Kentin önemli bir kısmında elektrikler kesik. Kentte uçak sesleri duyuluyor.      

        #Tekirdağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!