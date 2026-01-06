Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Resimlerdeki gizli nesneyi bulabilir misiniz? Sadece çok dikkatli insanlarıın görebileceği 10 bulmaca!

        Resimlerdeki gizli nesneyi bulabilir misiniz? Sadece çok dikkatli insanlarıın görebileceği 10 bulmaca!

        Gördüğünüz her şeye hemen güvenmeyin! Bu optik bulmacalar, algınızı ters köşe yaparak en küçük ayrıntıları bile fark etmenizi gerektiriyor. Resimlerin derinliklerinde saklanan gizli nesneleri bulmak sandığınızdan çok daha zor olabilir. İşte, sizin için çözerken zorlanabileceğiniz 10 bulmaca!

        Giriş: 06.01.2026 - 13:01 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:01
        1

        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? İlk bakışta masum görünen bu görseller, içlerinde ustalıkla gizlenmiş detaylarla dikkat ve odak becerilerinizi sınamaya geliyor. Yalnızca keskin gözlere sahip olanlar tüm ipuçlarını yakalayabiliyor.

        2

        1. Görseldeki gizli şemsiyeyi bulabilir misiniz?

        3

        Cevap: Sağdaki çam ağacının hemen dibinde yer alıyor.

        4

        2. Resimdeki flamingoların arasında saklı olan kızı bulabilir misiniz?

        5

        Cevap: Sol ortada bir flamingonun arkasında sarı saçlı bir kız bulunuyor.

        6

        3. Görselde gizli olan kurbağayı bulabilir misiniz?

        7

        Cevap: Sağ üstte yürüme yolunun arkasındaki çitte kurbağa gizleniyor.

        8

        4. Resimde saklı olan dondurmayı bulabilir misiniz?

        9

        Cevap: Piknik örtüsünün üzerinde termosun arkasında külah dondurma bulunuyor.

        10

        5. Görselde dalgıçlardan birisinin ayakkabısı kaybolmuş, bulabilir misiniz?

        11

        Cevap: Sol üstte yer alan dalgıcın turuncu renkli ayakkabısı görselde hazine sandığının arkasında bulunuyor.

        12

        6. Resimde gizli olan rakunu bulabilir misiniz?

        13

        Cevap: Soldaki meyve tezgahının arkasında rakun var.

        14

        7. Görselde saklı olan arıyı bulabilir misiniz?

        15

        Cevap: En solda çalışma masasının yakınında arı bulunuyor.

        16

        8. Resimde gizli olan maymunu bulabilir misiniz?

        17

        Cevap: Sol arkada muz kabuklarının içinde maymun bulunuyor.

        18

        9. Görseldeki saklı topu görebiliyor musunuz?

        19

        Cevap: Örgü ören yaşlı kadının kucağında top görünüyor.

        20

        10. Parkta gizlenmiş olan kaplanı bulabilir misiniz?

        21

        Cevap: Sağda en öndeki çalılığın arasında kaplanın vücudu gözüküyor.

        Kaynak: Bright Side

