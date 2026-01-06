Habertürk
Habertürk
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan belgeyi paylaştı. İşte, "zehirli telkinatta bulunuyor" diye belirtilen belgede Lawrance raporu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 11:25 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:00
        MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesindeki "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

        AA'da yer alan bu belge, "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence'ın, Mısır, Suriye ve Irak'ta kıyafet değiştirerek ve farklı isimler altında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan 23 Eylül 1929 tarihli yazı oldu.

        Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri'ne gönderilen ve Lawrance'ın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu ifadeler yer aldı:

        "Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır.

        REKLAM

        "ZEHİRLİ TELKİNATTA BULUNUYOR"

        Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (buraki şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.

        Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir.

        Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdat edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır.

        Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır. Sudan'da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir."

