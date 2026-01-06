Habertürk
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"

        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"

        Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya benzer bir askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından, ülkesinin işgale uğraması halinde "eline yeniden silah almaya hazır olduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 06.01.2026 - 09:19
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        ABD Başkanı Trump ile Kolombiya lideri Petro arasındaki gerginlik, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlediği operasyonun ardından daha da tırmandı.

        Trump, pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada Kolombiya'yı da hedef alarak, Güney Amerika ülkesinin "çok hasta" olduğunu ve "ABD'ye kokain üretip satan hasta bir adam tarafından yönetildiğini" öne sürdü.

        Trump, Kolombiya'ya yönelik Venezuela benzeri bir askeri müdahalenin mümkün olup olmadığı sorusuna ise, "Bana kulağa hoş geliyor" yanıtını verdi.

        Kolombiya dünyanın en büyük kokain üreticisi olsa da, 2022'de seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun bu faaliyetlerle herhangi bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Kolombiya, uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve Washington'da iki partinin de desteğini alıyordu. Ancak Trump'ın göreve gelmesiyle ilişkiler ciddi biçimde bozuldu.

        Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Petro, yaptığı paylaşımda, "Ben gayrimeşru değilim, ben bir narkotikçi değilim. Trump bilgi sahibi olmadan konuşuyor. Bana iftira atmayı bırak" ifadelerini kullandı.

        Gençliğinde sol görüşlü M-19 gerilla örgütünün üyesi olan Petro'nun fiilen çatışmalara katıldığına inanılmıyor. 1990'larda silah bıraktıktan sonra 1991 Anayasası'nın hazırlanmasında görev aldı, ardından saygın bir siyasetçi olarak öne çıktı. Devlet başkanı seçilmeden önce başkent Bogota'nın belediye başkanlığını yaptı.

        "Bir daha silaha dokunmamaya yemin etmiştim… ama vatan için yeniden silaha sarılırım" diyen Petro'nun açıklamalarının ardından Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sánchez, devlet başkanının güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

        Kolombiya’daki sağcı muhalefetin bir kısmı Trump’a yakın bir tutum alırken, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden pek çok isim ABD’nin Kolombiya’ya yönelik tehditlerini reddetti.

        ABD, eylül ayında Petro’nun Amerikan askerlerine “yasa dışı emirlere uymamaları” çağrısında bulunmasının ardından başkanın vizesini iptal etmiş, ekim ayında ise Petro, eşi ve bazı yakın çalışma arkadaşlarına mali yaptırımlar uygulamıştı.

        Aynı dönemde ABD, Venezuela’ya baskıyı artırmak amacıyla Karayipler’de askeri varlığını güçlendirip uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen tekneleri bombalarken, Kolombiya’nın batısındaki doğu Pasifik bölgesinde de bazı teknelere yönelik saldırılar düzenledi.

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

