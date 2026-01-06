Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"

ABD Başkanı Trump ile Kolombiya lideri Petro arasındaki gerginlik, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlediği operasyonun ardından daha da tırmandı.

Trump, pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada Kolombiya'yı da hedef alarak, Güney Amerika ülkesinin "çok hasta" olduğunu ve "ABD'ye kokain üretip satan hasta bir adam tarafından yönetildiğini" öne sürdü.

Trump, Kolombiya'ya yönelik Venezuela benzeri bir askeri müdahalenin mümkün olup olmadığı sorusuna ise, "Bana kulağa hoş geliyor" yanıtını verdi.

Kolombiya dünyanın en büyük kokain üreticisi olsa da, 2022'de seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun bu faaliyetlerle herhangi bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Kolombiya, uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve Washington'da iki partinin de desteğini alıyordu. Ancak Trump'ın göreve gelmesiyle ilişkiler ciddi biçimde bozuldu.

Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Petro, yaptığı paylaşımda, "Ben gayrimeşru değilim, ben bir narkotikçi değilim. Trump bilgi sahibi olmadan konuşuyor. Bana iftira atmayı bırak" ifadelerini kullandı.