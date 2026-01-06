Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 6 Ocak Hava Durumu

        Meteoroloji'den lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olmaya devam ederken, sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde sis ve pus ile buzlanma ve don olayları etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 07:15 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:15
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 18°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Bulutlu 19°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 15°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli Soğuk -1°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -7°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular

        (DHA)- İSTANBUL'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden iki otomobil eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

