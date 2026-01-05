Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...
Galatasaray, Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve adını Süper Kupa finaline yazdırdı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Özbek'in açıklamaları:
Mücadeleyi değerlendiren Dursun Özbek, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERLERİ BİR AN EVVEL BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Transfer süreciyle ilgili konuşan Dursun Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz." dedi.
"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"
Dursun Özbek, "Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun." ifadelerini kullandı.
ERDEN TİMUR ZİYARETİ
Dursun Özbek, Silivri'de Erden Timur'u ziyaret ettiğini söyledi.
Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
"ICARDI 5 AY DAHA GALATASARAY'IN FUTBOLCUSU"
"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."