Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!

Galatasaray, Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve adını Süper Kupa finaline yazdırdı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklamaları:

Mücadeleyi değerlendiren Dursun Özbek, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

🎙️ Dursun Özbek: Önümüzde biraz zamanımız var ama buna bağlı olmayarak biz bir an evvel transferleri bitirmek istiyoruz. Galatasaray'ın yaz transferlerine dikkat edersiniz, 5 transfer yaptık 5'i de sahada. Bugün de sahadalardı. Bu, transferdeki başarımızı gösteriyor. Transferde… pic.twitter.com/AOrXXHvKs0 — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026

"TRANSFERLERİ BİR AN EVVEL BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Dursun Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz." dedi.