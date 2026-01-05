ABD Başkanı Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?

ABD Başkanı Trump'ın kararıyla ABD ordusunun Venezuela operasyonu sonucu ülkenin lideri Maduro'yu yakalayarak New York'a getirmesi, dünya dengesinde derin bir kırılma yarattı.

Trump'ın bu hamlesi tüm dünya tarafından şokla karşılanırken, ABD Başkanı Venezuela ile sınırlı kalmak istemiyor.

Venezuela'ya gerçekleştirilen operasyonun hemen ardından Trump üç ülke ve bir eyaleti tehdit etti: Küba, Kolombiya, Meksika ve Grönland.

Venezuela operasyonundan bir gün önceki tehdidi ise İran'a yönelik olmuştu. Trump'ın İran'a müdahale tehdidi çok ciddi bir ihtimal olarak dünya gündeminde ağırlığını koruyor.

Tarihsel düşman: Küba

ABD ve Küba arasındaki ilişkiler, Fidel Castro'nun Batista rejimini devirerek ülkede hakim güç olmasından beri en kötü seviyede. İki ülke, geleneksel düşman pozisyonunda. ABD, Venezuela'daki hakim ülkenin Küba olduğunu, Kübalıların Maduro'yu korumasının ve istihbarat sağlamasının karşılığında Venezuela'nın Küba'ya petrol verdiğini savunuyor.

REKLAM

Trump, Maduro'yu yakalayarak Venezuela'nın kontrolünü ele geçirmenin Küba'ya da büyük darbe olduğunu ve Küba yönetiminin rahat olmaması gerektiğini söylüyor. Trump'a göre Venezuela ve Küba ABD'nin kontrolünde olmalı.

Kolombiya: Petro kendine dikkat etsin Trump'ın kameralar karşısında açıkça tehdit ettiği bir diğer ülke ise Kolombiya. Kolombiya'nın da çok kötü bir durumda olduğunu iddia eden ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu suçlayan Trump, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulundu. "Kolombiya'ya Bir ABD operasyonu olabilir mi?" sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınan Trump, "Kulağa hoş geliyor" dedi. Meksika Trump, iktidara geldiği günden beri dalgalı bir ilişkisi olduğu Meksika'yı da hedefleri arasına almış durumda. ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin Meksika sınırından geldiğini söyleyen ve Başkanlığının ilk döneminde Meksika sınırına duvar örme projesiyle dünya gündemine oturan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu. REKLAM Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu öne sürdü.

NATO üyesi Danimarka'nın eyaleti Grönland Donald Trump, Başkanlık Seçimleri'ni kazandıktan hemen sonra Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'la ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen 'hak' taleplerinde bulunmuştu. Venezuela operasyonunun ardından Trump bir kez daha bir süredir söylemlerinde yer almayan Grönland'ı tekrar gündeme getirdi. Grönland krizi tırmanıyor! Haberi Görüntüle ABD'nin ulusal çıkarları ve güvenliği için AB ve NATO üyesi Danimarka'nın bir parçası olan Grönland'ın çok kritik bir konumda olduğunu öne süren Trump, ada çevresinde Çin ve Rusya gemilerinin yoğunlukta olduğunu iddia ediyor. Trump'ın açıklaması net: "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, Trump’ı Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" dedi. REKLAM Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump’ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca" tepkisini gösterdi. ABD, İran'a yeniden saldıracak mı? İsrail'in Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da yarattığı kaos ve insanlık dramı, İran'ı vurmasıyla tırmanmış; ABD'in bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesisini vurmasıyla 12 gün süren savaş son bulmuştu.