Antalya'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay; önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

REKLAM

DURUMU KOMŞULARI FARK ETTİ

Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi.

ANNE-KIZIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.