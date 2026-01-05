Habertürk
        Son dakika: Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı! | Son dakika haberleri

        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!

        Antalya'da bir evde anne ve 7 yaşındaki kızı boğazları bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan, olayın ardından Ankara'ya giderek polise teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:35
        Antalya'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre olay; önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

        DURUMU KOMŞULARI FARK ETTİ

        Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi.

        ANNE-KIZIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

        Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ANKARA'DA TESLİM OLDU

        Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

        "PSİKOLOJİK SORUNLARIM VARDI"

        Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

        20 GÜNLÜĞÜNE İZNE AYRILMIŞ

        Serik'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan'ın, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Antalya
