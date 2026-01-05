Togg'dan ürün çeşitliliğini artırma sinyali

Yerli otomobil markası Togg, 2025 yılında kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası doğrultusunda hedeflerine ulaştığını bildirdi.

2025 yılının bir değerlendirmesini yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un 2025 yılında Almanya ile Avrupa yolculuğunun başladığını vurguladı.

Tosyalı, "7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerleyerek, tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait akıllı bir otomobil üretmeyi başardık. T10X’in ardından ikinci modelimiz T10F’i de kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP’in güvenlik testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Bu derecelendirmeyle T10X ve T10F, Avrupa’nın en güvenli üç otomobilinden ikisi oldu. Hem T10X hem T10F modelimizi ülkemizin yanı sıra Almanya’da da kullanıcılarla buluşturduk. Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Almanya’da kasım ve aralık aylarında 240 satış sözleşmesi yaptıklarını ve yıl sonu itibarıyla 100’den fazla aracın teslim edildiğini belirten Tosyalı, "Teslimatlarımız hala devam ediyor. Özellikle ‘Avrupalı bir üretici’ olarak görülmemiz, uzaktan güncellenebilme özelliğimizle sürekli yeni ve güncel olan yazılımımız, sade dijital deneyimimiz ve Euro NCAP’ten aldığımız 5 yıldız Alman kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Kullanıcılarımızın satış öncesi test sürüşü randevuları, satış, ödeme, finansman, satış sonrası işlemler gibi süreçleri takip edebildikleri Trumore uygulamamızı indirenlerin sayısı ise Almanya’da şu ana kadar 50 bin kişiyi aştı" ifadelerini kullandı.

"FARKLI SINIFLARDA YENİ MODELLER SUNACAĞIZ" Togg’un elektrikli araç pazarındaki liderliğine de dikkat çeken Tosyalı, yeni modeller geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Tosyalı, "T10X, 2025 yılında da hem markamızın hep pazarın lokomotif modellerinden biri olmayı sürdürdü. Eylül ayı itibarıyla pazara sunduğumuz T10F’e de ilgi büyük. 2025 yılında daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serimizi de kullanıcıların beğenisine sunduk. 2026 yılında da hem T10X hem T10F için yeni renk seçeneklerimiz olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmaya odaklanıyoruz. Bizim için asıl değerli olan, otomobillerimizin kullanıcılarla uzun vadeli bir güven ilişkisi kurarak büyümesi" diye konuştu. "YENİ BAYİLER DEVREYE GİRDİ" Togg’un daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve servis noktaları ağını yeni iş birlikleriyle büyüttüğünü de vurgulayan Tosyalı, "Aralık ayıyla birlikte pilot uygulama olarak Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ’da yeni temsilci bayilik ve servis noktalarımız devreye girdi. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok değerli. Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.