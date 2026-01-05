ABD Başkanı Trump: Venezuela ölü bir ülke, onu yeniden canlandırmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kontrolün kendilerinde olduğunu savunarak, "Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır." dedi.

Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Venezuela'daki askeri müdahalelerinin doğru ve haklı olduğunu savunan Trump, bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savundu.

Venezuela'daki güncel duruma ilişkin yapılacak çok iş olduğunu anlatan Trump, büyük Amerikan petrol firmalarının, bu ülkeye giderek burada milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, ülkedeki Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Venezuela'da kontrol bizde." dedi.

Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle işbirliği yapıyor." değerlendirmesini yaptı ancak detaylara girmedi.

Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağı "tehdidini" yineleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurguladı.

"Venezuela şu anda ölü bir ülke. Onu yeniden canlandırmalıyız. Altyapıyı yeniden inşa etmek için petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapması gerekecek ve şirketler de buna hazır." diyen Trump, Venezuela'daki petrolü istedikleri şekilde kullanmaya hakları olduğunu savundu. "DOĞRU ZAMANDA SEÇİMLER YAPILACAK" Öte yandan Trump, bu ülkede ne zaman seçimlerin yapılabileceğine ilişkin soruları yanıtlarken, seçimler öncesinde yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi. Trump, "Şu anda düzeltmemiz gereken çok şey var, ülke şu an kötü durumda, önce bunları düzeltip hazırlamalıyız. Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır." yorumunu yaptı. "GEREKİRSE İKİNCİ SALDIRIYI YAPARIZ" Trump, Maduro'yu alıkoydukları saldırı planında, "gerekmesi halinde ikinci bir saldırıya da hazırlık yaptıklarını", ancak ilk saldırıda Maduro'yu çıkarınca buna gerek kalmadığını ifade etti. Venezuela yönetiminin, "uslu" davranmaması halinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurgulayan Trump, "Burası Venezuela, burası bizim bölgemiz." dedi. İRAN'A YENİ "TEHDİT" Diğer yandan Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.