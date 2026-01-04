Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko: 87-101 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 101-87 kazanan Fenerbahçe, rakibine bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Ligde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler bu sonuçla 12. galibiyetini alırken, lider Beşiktaş ise 13 galibiyette kaldı.

ÜÇÜNCÜ ANONS YAPILDI, HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan mücadeleye, 4. periyotta tribün olayları nedeniyle ara verildi. Müsabakada ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.

Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı.

Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.