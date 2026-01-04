GAİN Medya soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin eski sahibi Berkin Kaya ve Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın’ın ifadesine HABERTÜRK ulaştı. Ceylan Sever’in özel haberine göre; Berkin Kaya, GAİN’e yatırdığı nakit 310 milyon TL’nin kaynağı için “Kripto para bozdurdum” dedi. Kapalı Çarşı’da birine bozdurduğunu iddia ettiği nakit paranın kimi zaman motosikletle, kimi zaman arabayla kendisine ulaştırıldığını söyledi. Gizli tanık Gri’nin “Berkin Kaya yasa dışı bahis sitesi sahibidir. Sonra da GAİN’i aldı” ifadesi üzerine Selahattin Aydın ise, “Şahsın GBT'sini satın almadım; sattığı platformu belli bir bedel ödeyerek aldım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında GAİN Medya’nın eski sahibi Berkin Kaya, Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın, Sunucu Okan Karacan ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Karacan adli kontrolle serbest kalırken, diğer isimler tutuklandı. Anahat Holding’e bağlı 7 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

3 YILDA YÜZDE 100 ORTAKLIK Savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyen Berkin Kaya, ilk olarak 2010 yılında yüzde elli oranında ortaklıkla Bervo Ön Ödemeli Kart Komisyonculuğu ve İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ni kurduğunu söyledi. 3 yıl gaaliyet gösteren bu şirketin ortaklığından çıktıktan sonra Basit Kart Ön Ödemeli Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurduğunu anlattı. 2011'den 2013' kadar %50 oranında Deniznet İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı olduğunu anlattı. TELEFONUNDAN BAHİSLE İLGİLİ SUNUM EVRAKLARI ÇIKTI Berkin Kaya'ya 10 Şubat 2022 tarihinde verilen bilirkişi raporuna göre telefonunda ve bilgisayarında çok sayıda yasa dışı bahis sitesi girişi soruldu. Maçları buralardan takip ettiğini ileri sürdü. Yine 4 yıl önce verilen raporda şüpheli Barbaros Reşat Gülcan'ın kendisine "Spor Bahisleri Sunumu" adlı bir PDF dosyasını mail olarak gönderdiği belirtildi. Kaya buna cevaben, "O dönem Barbaros'un söz konusu sunumu bulduğunu hatırlıyorum. Konunun bizim boyumuzu aştığını düşünerek kapattık. Herhangi bir aksiyon almadık. Barbaros'un bunu bir yerden temin ettiğini düşünüyorum" dedi. "YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİN SAHİBİYDİ GAİN'İ SATIN ALDI" Gizli tanık Gri'nin 12 Eylül 2025'te verdiği şüpheliye gizli tanık GRİ'nin "Berkin Kaya dediğimiz şahıs da yasa dışı bahis işlerinde aktif bir kişidir. Marsbet.com ve Youwin isimli yasa dışı bahis sitelerinin sahibidir. Bu paralarla Gain isimli sosyal medya platformunu satın almıştır. Yasa dışı bahis işleri ile adı geçmeye başladıktan sonra özellikle Gain platformunu satın aldıktan sonra medyada çok daha fazla konuşulur hale geldi. Bu görünürlükten sonra muvazaalı bir şekilde Anahat Holding'e devrettiğini biliyorum. Zaten basında da yer alıyor" şeklindeki ifadesi soruldu.

Gizli tanık ifadesini kabul etmediğini söyleyen Berkin Kaya, Papara'daki hesap haraketlerinin de kendisine ait olmadığını ileri sürdü. "OKAN KARACAN HASTA, REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATIRDIM" İtirafçı olan ünlü sunucu Okan Karacan'ın şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Berkin Kaya'nın yasa dışı bahis reklamı çektirdiği iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Okan Zeki Karacan ile 2017-2018 yılları civarında tanıştım. Bir film projesi olduğunu söyleyerek ortaklık teklif etti. Tanımadığım biriyle ortak olmayacağımı söyledim. Bir film şirketi kurup tanıdıkları vasıtasıyla iş yapması için müdür olarak görev yapmasını istedim. Film çekimi sırasında hastalıklı davranışları nüksetti. Kendisini rehabilitasyon merkezine yatırdım. Sonrasında hastane raporu alındı ve şirketten çıkarıldı. Marsbet reklam filmini benim çektirdiğime dair iddiasını kabul etmiyorum. Husumet nedeniyle bu şekilde beyan vermiştir." "PARALAR BAZEN MOTOSİKLET, BAZEN ARABAYLA GELİRDİ" MASAK'ın 20 Ocak 2025'te düzenlediği Mali Analiz Raporuna cevap veren Berkin Kaya, "2010'lu yılların başında satmış olduğumuz kartlardan elde ettiğimiz kârları 2015 yılından sonra soğuk cüzdan üzerinden kripto paraya çevirdim. Devamında benim kripto para cüzdanımda bulunan bitcoinlerin değeri yükseldi. Söz konusu soğuk cüzdanımda bulunan para günden güne artmaya başladı. Kripto para borsası hiç kullanmadım. Soğuk cüzdandaki bitcoinleri ICQ isimli chat uygulaması üzerinden Can isimli şahıs aracılığıyla bozdurdum. Can isimli şahısla Deniznet isimli internet sitemizin chat kısmında tanışmıştım. Kimlik bilgilerini bilmiyorum. Paralar bana nakit olarak gelirdi. Bazen çeşitli araçlar getirirdi, bazen de motosiklet ile gelirdi. Kripto parayı nakde çevirme işlemlerine %1,5-3 arasında komisyon ödedim. Bildiğim kadarıyla Can Kapalı Çarşı'da bu bozdurma işlemini yapıyordu. Ancak detaylarına vakıf değilim çünkü ben hiç gitmedim. O dönem kripto mevzuatı olmadığı için bunun suç olduğunu düşünmüyordum. Hesaplarıma giren nakit paraları genel olarak bu şekilde temin ettim. MASAK raporundaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

“GAİN ORTAKLIĞIM YAKLAŞIK 8 AY SÜRDÜ” Şüpheliye Gain Medya Satım alım süreci ve Rekabet Kurumu raporuna yanıt olarak, Gain’e 2024 yılının Haziran yanında ortak olduğunu söyleyen Kaya, “Devamında diğer ortağım RAMS ile şirketin tek ortaklı olarak devam etmesi konusunda anlaştık. Sonrasında 2022 yılından beri tanıdığım Selahattin Aydın'a alması için teklif ettim. Yaklaşık 2 ay rapor alım süreci sürdü, devamında da kendisine %50 hissemi devrettim. Dolayısıyla GAİN Medya'da yaklaşık 7-8 ay gibi bir süre ortaklığım bulundu. 2025 yılının şubat ayında Gain'in devir sürecini gerçekleştirdik ve satımını yaptık” ifadelerini kullandı. “310 MİLYON TL’Yİ KRİPTO PARA BOZARAK ÖDEDİM” Hesap hareketleri incelemesinde, Gain Medya A.Ş şirketinin kuruluşundan, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar toplamda 2 milyar 986 milyon 822 bin 968 TL 86 kuruş para girişinin olduğu tespit edildi. Bu paranın 310 milyon TL'lik kısmının 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında Berkin Kaya adına nakit olarak yatırıldığı anlaşıldı. 24 Nisan 2024 tarihinde 1 milyon TL havale, 30 Ekim 2024 ile 28 Kasım 2024 tarihleri arasında 87 milyon TL havale/EFT yapıldığı tespit edildi. 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon dolar (TL karşılığı 35 milyon 293 bin 200 TL) SWIFT işlemi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Berkin Kaya tarafından toplamda 450 milyon 293 bin 200 TL para gönderildiği anlaşılarak, söz konusu paraların kaynağı da soruldu, "Söz konusu paraların aktarımının yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini kabul ediyorum. Ben şirkete girdiğimde beklemediğim şekilde kötü bir tablo ile karşılaştım. Bu sebeple söz konusu ödemelerin bir kısmını sermaye ödemesi olarak, bir kısmını da dizi film projeleri için gönderdim. Söz konusu 310 milyon TL'lik nakit para, kripto paraların bozdurulması sonucu elde ettiğim paradır. Ben Gain'in söz konusu paraları etmeyeceğini, sonradan yaptığım hatalar neticesinde öğrendim. Bu yatırım başlı başına hata teşkil eden bir yatırım olmuştur. Geriye dönüp baktığımda bunun ticari bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Dijital platformların aktif ödeme yapan kullanıcı sayısına göre değerinin arttığını biliyorum; bu sebeple yurt dışına satılabileceğini düşündük. Ödemeler yüksek rakamlara ulaşınca ticari bir hata yaptığımı fark ettim. Kesinlikle somut olayda para aklamaya ilişkin bir durum söz konusu değildir. Sürecin devamında yaklaşık 225 milyon TL'ye yakın para alarak Gain'in ortaklığından çıktığımı kabul ediyorum. O dönemde bir nevi "zararın neresinden dönersen kârdır" mantığıyla hareket ettim. %50 oranında zarar ettiğimi de kabul ediyorum" dedi.

“GAİN’İN ŞU ANKİ SEMAYESİ 1 MİLYAR DOLAR” Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyerek, Berkin Kaya ile 2022 yılının sonlarında tanıştığını anlatan Selahattin Aydın, “Ben o sırada Londra’da şirket kuruyordum. Berkin Kaya Gain platformunu satın aldığım şahıslardan biridir. O dönemde kendisi bana şirketi satın almamı teklif etmişti. Ben de gerekli ekspertiz incelemelerini KPMG şirketine yaptırmıştım. 60 milyon dolar değer biçildi ancak fiyat çok yüksek olduğu için bu tutara satın almadım. Firmanın şu anki sermayesi 1 milyar dolardır. Şirket tek ortaklıdır. Banka dışı herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Berkin Kaya’nın Gain şirketine nasıl bir finansman sağladığını bilmiyorum. RAMS ile ise masaya bir kez oturduk. Ödemesini yaptım ve başkaca bir görüşmemiz olmadı” dedi. “YATIRIM YAPIP SATMAK İÇİN ALMIŞTIK” Savcı Selahattin Aydın’a Rekabet Kurumu’nun raporunu da sordu, “Raporun içeriğini biliyorum. Şirketin ciro, kâr ve zarar durumlarına satın alma sürecinden önce vakıftım. Ancak buradaki amacımız, bir süre yatırım yapıp devamında öncelikle değeri yüksek bir platform üretmek ve satmak yönündeydi. Yaptığımız çalışmalar, yatırım çalışmaları ve yeni uygulamalar satıştan ziyade ortak alma yönünde ilerledi. Zira çalışmalarımızın başarılı olduğunu gördük. Örnek vermek gerekirse, son zamanlarda Sony ve Samsung ile anlaşmalar imzaladık. Netice itibarıyla söz konusu platformu kendi değerlendirmemize göre değerinde aldığımızı düşünüyoruz” dedi.

"ŞAHSIN GBT'SİNİ DEĞİL, ŞİRKETİNİ SATIN ALDIM" Şüpheliye gizli tanık Gri'nin Berkin Kaya'nın yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğuna yönelik beyanı sorulan Selahattin Aydın, "Bu konu benim değerlendirebileceğim bir konu değildir. Zira ben şahsın GBT'sini satın almadım; şahsın sattığı platformu belli bir bedel ödeyerek aldım. Kaldı ki benim Berkin Kaya ile geçmişe dayanan bir dostluğum yoktur. Tanışıklığımız, satın alımdan önce 1-2 kez bir araya gelmekten ibarettir." ifadelerini kullandı. HESAPLARDA MİLYARLIK PARA HAREKETLERİ Anahat Holding'in hesap incelemeleri de soruldu. Buna göre; Anahat Medya A.Ş., 12 Aralık 2024'te, Selahattin Aydın tarafından 10 milyon TL sermaye ile kuruldu. 22 Ocak 2025'te nakit sermaye artışına gidilerek 470 milyon TL'ye çıkarıldı. Anahat Medya A.Ş şirketinin kuruluşundan Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar şirket hesaplarına toplamda 1 milyar 968 milyon 306 bin 99 TL 43 kuruş para girişi oldu. Bu paranın 1 milyar 934 milyon 409 bin 205 TL 22 kuruş TL'si 26 Aralık 2024-23 Eylül 2025 tarihleri arasında Selahattin Aydın tarafından sağlandı. 28 Ocak 2025-10 Eylül 2025 tarihleri arasında Anahat Medya A.Ş'den Selahattin Aydın'ın hesaplarına 17 milyon 573 bin TL gönderildi. Anahat Medya A.Ş.'den ise Gain Medya A.Ş.'ye 28 Ocak 2025 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında 1 milyar 76 milyon 517 bin 910 TL 18 kuruş gönderildi. Anahat Medya A.Ş.'den Berkin Kaya'ya 04 Şubat 2025 tarihinde 5 milyon 62 bin 358 dolar 88 cent (181 milyon 694 bin 641 TL 2 kuruş) ve 1 milyon 198 bin 800 EUR (44 milyon 625 bin 785 TL 54 kuruş) gönderildi. 24 Eylül 2024-23 Eylül 2025 tarihleri arasında Selahattin Aydın'ın hesabına 47 milyon 741 bin 960 Dolar 86 cent (1 milyar 775 milyon 498 bin 165 TL) nakit para yatırıldı.