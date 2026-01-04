Habertürk
        Son dakika: Manisa'da feci kaza! Baba-oğul 22 gün arayla kazada yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Manisa'da feci kaza! Baba-oğul 22 gün arayla kazada yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 27 yaşındaki Kadir Namber, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadir Namber'in babasının da 22 gün önce kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:01
        22 gün sonra aynı ecel!
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Kadir Namber (27) hayatını kaybetti. Namber'in babası Fahri Nalber'in (66) de geçen yıl 13 Aralık’ta kamyonun çarpması sonucuna yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Kaza, 00.30 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden O.K (47) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çifti Kadir Namber'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Namber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından hafif ticari araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı.

        22 GÜN ÖNCE BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ

        Kadir Namber'in babası Fahri Namber’in de geçen yıl 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucuna hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Yılbaşında restorana ateş açıp, 1 kişinin ölümüne neden oldu; o anlar kamerada

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda belediye çalışanı Hasan Durka (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 1 şüphelinin tutuklandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.    

