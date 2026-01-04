ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?

Aylar boyunca ABD'li casuslar, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun attığı her adımı izledi.

Venezuela hükümeti içinden bir kaynağın da yer aldığı küçük bir ekip, 63 yaşındaki Maduro'nun nerede uyuduğunu, ne yediğini, ne giydiğini ve hatta üst düzey askeri yetkililere göre "evcil hayvanlarını bile" gözlem altına aldı.

Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

Ardından Aralık ayının başında "Operation Absolute Resolve" (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adı verilen planlı bir operasyon tamamlandı. Aylar süren titiz planlama ve provaların ürünü olan bu operasyon kapsamında, ABD birlikleri Maduro'nun Karakas'taki güvenli evinin bire bir, tam ölçekli bir kopyasını inşa ederek giriş güzergahlarını defalarca çalıştı.

Soğuk Savaş'tan bu yana Latin Amerika'da görülmemiş ölçekte olağanüstü bir ABD askeri müdahalesi anlamına gelen plan büyük bir gizlilikle yürütüldü. Kongre önceden bilgilendirilmedi ya da sürece dahil edilmedi. Tüm ayrıntılar netleştirildikten sonra üst düzey askeri yetkililer yalnızca operasyonu başlatmak için en uygun koşulların oluşmasını bekledi.

Yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada, sürpriz etkisini en üst düzeye çıkarmak istediklerini söyledi. Dört gün önce Başkan Trump onay vermişti ancak hava koşullarının daha elverişli olması için bekleme kararı alınmıştı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, cumartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında, "Noel ve Yeni Yıl boyunca haftalarca ABD ordusunun kadın ve erkekleri hazır bekledi; doğru tetikleyici koşulların oluşmasını ve başkanın harekat emrini vermesini sabırla bekledik," dedi. "İYİ ŞANSLAR TANRI YARDIMCINIZ OLSUN" Trump'ın operasyonu başlatma emri cuma günü saat 22.46'da geldi. Trump, gece baskınından birkaç saat sonra Fox & Friends programında, "Bunu dört gün önce yapacaktık, üç gün önce, iki gün önce… Ama sonra bir anda her şey açıldı ve 'Hadi' dedik" ifadelerini kullandı. General Caine, Trump'ın kendilerine "Bunu takdir ediyoruz… İyi şanslar ve Tanrı yardımcınız olsun" dediğini aktardı. Emir, Karakas'ta gece yarısından hemen önce verildi; bu da askeri birliklere karanlıkta hareket etmek için neredeyse tüm geceyi tanıdı.

Sonrasında hava, kara ve denizden yürütülen iki saat yirmi dakikalık bir operasyon gerçekleşti. Washington'da ve dünyada pek çok kişiyi şaşkına çeviren bu operasyon, ölçeği ve hassasiyeti açısından neredeyse emsalsizdi. Bölgedeki bazı güçlerden sert tepkiler geldi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela liderinin şiddet yoluyla yakalanmasının "uluslararası toplum için son derece tehlikeli bir emsal daha" oluşturduğunu söyledi. Trump operasyonu Beyaz Saray'daki durum odasından takip etmedi. Bunun yerine Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago kulübünde, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanında, operasyonu canlı yayından izledi. Trump cumartesi günü, "İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten bir televizyon programı izler gibi izledim. Hızı, şiddeti görseydiniz. Gerçekten olağanüstüydü. Bu insanların yaptığı iş inanılmazdı." dedi. Son aylarda binlerce ABD askeri bölgeye konuşlandırılmış, bir uçak gemisi ve onlarca savaş gemisiyle birlikte on yılların en büyük askeri yığınağı yapılmıştı. Trump, Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizmle suçlamış; uyuşturucu taşıdığı iddia edilen onlarca küçük teknenin imha edildiğini açıklamıştı.

ABD'li yetkililere göre gece boyunca bombardıman uçakları, savaş jetleri ve keşif uçakları da dahil olmak üzere 150'den fazla hava aracı kullanıldı. Trump Fox News'e, "Çok karmaşıktı, son derece karmaşıktı; manevralar, inişler, uçak sayısı… Her olasılık için bir savaş uçağımız vardı" dedi. Yerel saatle 02.00 sularında Karakas'ta yüksek patlama sesleri duyuldu, kent üzerinde duman bulutları yükseldi. BBC'ye konuşan gazeteci Ana Vanessa Herrero, "Çok büyük bir ses duydum, şiddetli bir patlama. Camlar sallandı. Ardından neredeyse tüm manzarayı kaplayan dev bir duman bulutu gördüm" dedi. "Uçaklar ve helikopterler şehrin her yerinde uçuyordu" diye ekledi. Kısa süre içinde sosyal medyada gökyüzündeki çok sayıda hava aracını ve patlamaların ardından oluşan manzarayı gösteren videolar yayılmaya başladı. Bir videoda, Karakas üzerinde alçak irtifada uçan helikopter konvoyu ve yükselen dumanlar görülüyordu. BBC'ye konuşan bir tanık, "Saat 01.55 civarında patlamaların gürültüsü ve Karakas üzerinde uçan uçakların sesiyle uyandık. Her yer mutlak karanlığa gömüldü; sadece yakınlardaki patlamaların ışıkları vardı." dedi.

BBC Verify, Karakas'ın farklı noktalarında patlamalar, yangınlar ve dumanlar gösteren çok sayıda videoyu inceleyerek hedef alınan noktaları tespit etti. Yetkililer, ABD saldırılarının bir kısmının hava savunma sistemleri ve diğer askeri hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Trump ayrıca, operasyon öncesinde Karakas'ın elektriğinin kesildiğini ima etti ancak bunun nasıl yapıldığını belirtmedi. "Karakas'ın ışıkları sahip olduğumuz belirli bir uzmanlık sayesinde büyük ölçüde kapatıldı. Her yer karanlıktı ve ölümcüldü." dedi. "GELDİĞİMİZİ BİLİYORLARDI" Karakas'ta patlamalar sürerken ABD güçleri kente girdi. CBS'e konuşan kaynaklara göre operasyonda, ABD ordusunun en seçkin özel birliklerinden Delta Force mensupları da yer aldı. Ağır silahlıydılar ve gerekirse Maduro'nun güvenli evindeki metal kapıları kesmek için yanlarında pürmüz taşıyorlardı. General Caine'e göre birlikler, saldırıların başlamasından kısa süre sonra, yerel saatle 02.01'de Maduro'nun bulunduğu noktaya ulaştı. Trump, güvenli evi Karakas'ın merkezinde yer alan, ağır şekilde tahkim edilmiş askeri bir "kale" olarak tanımladı ve "Bizi bekliyorlardı. Geldiğimizi biliyorlardı" dedi.

Birlikler vardıklarında ateş altında kaldı; ABD'ye ait helikopterlerden biri isabet aldı ancak uçmaya devam edebildi. General Caine, "Yakalama timi Maduro'nun yerleşkesine indi ve hız, hassasiyet ve disiplinle hareket etti" dedi. Trump, "İçeri girdiler; aslında girilmesi mümkün olmayan yerlere girdiler. Tam da bu nedenle yapılmış çelik kapıları kırdılar" ifadelerini kullandı. Operasyon devam ederken ve Maduro'nun eşi Cilia Flores de gözaltına alındı, Dışişleri Bakanı Rubio Kongre üyelerini bilgilendirmeye başladı. Bu durum, Kongre'de bazı isimlerin tepkisini çekti. Senato'daki Demokrat lider Chuck Schumer, "Açık konuşayım: Nicolas Maduro gayrimeşru bir diktatördür. Ancak Kongre onayı olmadan ve sonrasında ne yapılacağına dair inandırıcı bir plan olmaksızın askeri harekât başlatmak pervasızlıktır" dedi. Rubio ise önceden bilgilendirmenin operasyonu riske atacağını savundu. Trump da, "Kongre'nin sızdırma gibi bir alışkanlığı var. Bu iyi olmazdı" diye ekledi. "MADURO GÜVENLİ SANDIĞI YERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDU" Maduro'nun yerleşkesinde ABD birlikleri içeri akın ederken Trump, son dönemde Kübalı korumalara daha fazla bel bağladığı belirtilen Venezuela liderinin bir güvenli odaya kaçmaya çalıştığını söyledi. "Güvenli sandığı bir yere ulaşmaya çalışıyordu ama orası güvenli değildi; çünkü yaklaşık 47 saniye içinde kapıyı patlatırdık" dedi ve ekledi: