        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı

        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandıktan sonraki durumuna ilişkin ilk fotoğrafı paylaştı. Maduro'nun, "USS Iwo Jima" isimli gemide olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:50
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandıktan sonraki durumuna ilişkin ilk fotoğrafı paylaştı.

        Maduro'nun hâlihazırda, "USS Iwo Jima" gemisinde bulunduğu ifade edildi.

        Trump tarafından paylaşılan fotoğrafta Maduro, gözleri bağlı bir şekilde elinde su şişesi tutarken görülüyor.

        Venezuela Devlet Başkanı, eşi ile birlikte ABD ordusu tarafından yapılan bir operasyon sonucu ülkeden kaçırılmıştı.

        CBS'in haberine göre, operasyon ABD özel kuvvetlerinden olan Delta Force tarafından gerçekleştirildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Diktatör Maduro kitlesel bir suç çetesinin lideriydi. Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. ABD'ye de uzanıyordu o trafik. Sayısız Amerakalının hayatını mal olan uyuşturucuları ülkemize taşıyordu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Maduro Amerikan mahkemelerinde yargılanacak. Kendisi şu anda gemide. Miami ile Florida arasında bir yerde karar kılanacak yargılanması için. Mahkemede işledikleri suçların delilleri sunulacak."

