        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!

        Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 14:15
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'nin geleceği en çok merak edilen konular arasında geliyor...

        2

        Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren ve 3'ü Süper Lig olmak üzere 5 kupa kazanan Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde Gheorghe Hagi'nin "Galatasaray'da ligde en çok gol atan yabancı oyuncu" rekorunu egale ederek tarihe geçmişti.

        3

        Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte, yıldız isim için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        4

        ATLETICO MINEIRO'DAN ICARDI'YE KANCA

        Central do Galo'nun haberine göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için nabız yokladı.

        5

        G.SARAY'IN İSTEĞİ: 9.5 MİLYON EURO

        Buna karşın sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Icardi için 9.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

        6

        SON KARAR ICARDI'NİN!

        Transferde kararın tecrübeli golcünün vereceği ve buna göre kulüpler arasındaki pazarlıkların yoğunlaşacağı belirtildi.

        7

        DURSUN ÖZBEK: DEĞERLENDİRMEYİ HOCAMIZLA YAPACAĞIZ

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 32 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili, "Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

        8

        ICARDI: TADINI ÇIKARIN, BENİ ÖZLEYECEKSİNİZ

        Bir süre önce Mauro Icardi, ayrılığı hakkında çıkan haberlere tepki göstererek bir açıklama yapmıştı.

        9

        Arjantinli yıldız, "Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

        10

        Galatasaray'da bu sezon 23 maçta 980 dakika süre alan Mauro Icardi 9 gollük katkı sağladı.

        11

        2022 yazında Galatasaray'a imza atan 32 yaşındaki yıldız, tüm süreçte ise 110 maçta 70 gol - 22 asistlik performans sergiledi.

        12
        13
