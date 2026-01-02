Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Cuesta piyangosu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Cuesta piyangosu!

        Galatasaray'ın sezon başında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı savunmacının performansından memnun kalan Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 15:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığına sebep olan Carlos Cuesta, Brezilya'da kendini buldu...

        2

        Sarı-kırmızılıların sezon başında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiradığı Kolombiyalı stoper, yeni takımında başarılı bir performans ortaya koydu.

        3

        Teknik direktörü Fernando Diniz'in gözüne giren 26 yaşındaki savunma oyuncusu ilk 11'in değişmez ismi haline gelirken, 1 de gol kaydetti.

        4

        Cuesta'dan memnun olan Brezilya ekibinin, bonservisi Galatasaray'da bulunan futbolcuyu 1 sezon daha kiralamak istediği iddia edildi.

        5

        Brezilya basınından Ge Globo'da yer alan habere göre, Vasco da Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon Euro ödeyerek oyuncunun kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

        6

        Vasco da Gama, daha sonra ise yaklaşık 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Cuesta'nın bonservisini alacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı