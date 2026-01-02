Galatasaray'a Cuesta piyangosu!
Galatasaray'ın sezon başında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı savunmacının performansından memnun kalan Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı öne sürüldü.
Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığına sebep olan Carlos Cuesta, Brezilya'da kendini buldu...
Sarı-kırmızılıların sezon başında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiradığı Kolombiyalı stoper, yeni takımında başarılı bir performans ortaya koydu.
Teknik direktörü Fernando Diniz'in gözüne giren 26 yaşındaki savunma oyuncusu ilk 11'in değişmez ismi haline gelirken, 1 de gol kaydetti.
Cuesta'dan memnun olan Brezilya ekibinin, bonservisi Galatasaray'da bulunan futbolcuyu 1 sezon daha kiralamak istediği iddia edildi.
Brezilya basınından Ge Globo'da yer alan habere göre, Vasco da Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon Euro ödeyerek oyuncunun kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.
Vasco da Gama, daha sonra ise yaklaşık 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Cuesta'nın bonservisini alacak.