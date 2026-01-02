ÖTV muafiyetli araçlarda limitler yükseldi
ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek araçların fiyat sınırı 2 milyon 290 bin TL'den 2 milyon 873 bin TL'ye yükseldi. ÖTV'siz alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı ve 10 yıl satamama gibi kurallar bulunuyor. Limitlerin yükselmesi, muafiyet kapsamına giren model sayısının artmasına yol açacak
Yeni yıl ile birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçların fiyat limiti değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında, artık nihai satış fiyatı 2 milyon 873 bin TL’ye kadar olan araçlar ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek. 2025 yılında ise söz konusu sınır 2 milyon 290 bin 200 TL şeklindeydi.
Fiyat üst sınırının artması, ÖTV muafiyeti kapsamı dışında kalan yerli otomobillerin en üst donanım paketlerinin de artık ÖTV'si alınabilmesinin önünü açacak.
TÜİK tarafından Ekim ayında açıklanan 'Yeniden Değerleme Oranı' vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteriyor.
Bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
2026 yılı için 'Yeniden Değerleme Oranı' yüzde 25.49 şeklinde açıklanmıştı.
YERLİLİK ŞARTI ARANIYOR
Aralık 2024'te yapılan değişiklik ile, ÖTV muafiyetli araçlara yeni kurallar getirilmişti.
Bu kapsamda, son 1 yıldır ÖTV muafiyetli araçlar için 'yüzde 40' yerlilik şartı uygulanıyor.
Bu şartı sağlamayan araçlar ise ÖTV muafiyeti ile alınamıyor. Söz konusu karar, ithal araçların ÖTV'siz alınabilmesinin önüne geçiyor.
Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçları 5 yıl boyunca satamama kuralı da yine 2025 yılından itibaren 10 yıla çıkarıldı.
Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.
HANGİ OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR?
Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyeti kapsamına giren otomobiller ise şu şekilde;
- Togg T10X
- Togg T10F
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Bu listeye yıl için Renault'un Bursa'da üretimine başlanacak SUV modeli Boreal'ın ve Hyundai'nin İzmit'te üreteceği Ioniq 3'ün de dahil olması bekleniyor.
Ayrıca, Bursa'da eski Clio ile birlikte üretilen ve yakınsa satışa sunulacak yeni Clio da ÖTV muafiyetine girecek.