ÖTV muafiyetli araçlarda limitler yükseldi

Yeni yıl ile birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçların fiyat limiti değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında, artık nihai satış fiyatı 2 milyon 873 bin TL’ye kadar olan araçlar ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek. 2025 yılında ise söz konusu sınır 2 milyon 290 bin 200 TL şeklindeydi.

Fiyat üst sınırının artması, ÖTV muafiyeti kapsamı dışında kalan yerli otomobillerin en üst donanım paketlerinin de artık ÖTV'si alınabilmesinin önünü açacak.

TÜİK tarafından Ekim ayında açıklanan 'Yeniden Değerleme Oranı' vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteriyor.

Bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

2026 yılı için 'Yeniden Değerleme Oranı' yüzde 25.49 şeklinde açıklanmıştı.

YERLİLİK ŞARTI ARANIYOR

Aralık 2024'te yapılan değişiklik ile, ÖTV muafiyetli araçlara yeni kurallar getirilmişti.

Bu kapsamda, son 1 yıldır ÖTV muafiyetli araçlar için 'yüzde 40' yerlilik şartı uygulanıyor.