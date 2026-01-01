Habertürk
        MİT Başkanı Kalın, Umerov ile görüştü | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan, Umerov ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan da Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 19:13 Güncelleme: 01.01.2026 - 19:39
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü.

        Yapılan görüşmede, Ukrayna’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. MİT Başkanı Kalın ile Rüsmet Umerov; Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkilerini ele aldı.

        Görüşmede ayrıca, barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.

        Görüşmede, Ukrayna’nın Rusya’daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesi de ele alındı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile başkentte görüştü.

